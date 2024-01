Las letras metálicas que formaban la palabra Córdoba y que se habían convertido en protagonistas de multitud de fotos turísticas durante estas Navidades han desaparecido del entorno de la Calahorra en la tarde de este martes. Apenas una semana han durado colocadas y han tenido que ser retiradas a causa de actos vandálicos.

Según han detallado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), esta tarde han sido requeridos para retirar una de las letras que se estaba moviendo, al parecer al subirse alguna personas a hacerse una foto algo más arriesgada de los normal. Tras la actuación de los bomberos se han retirado las letras restantes.

Las letras se instalaron el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, habían sido un reclamo de turistas y cordobeses, que posaban en ellas a modo de photocall, acompañando el skyline del Puente Romano con la Mezquita de fondo, icono de miles de fotos de Córdoba.

Promoción de Córdoba

La colocación de las mismas era fruto de una colaboración del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) y de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), que aún no habían dado detalles del acuerdo que, sin duda, había supuesto un éxito para los visitantes.

No obstante, el escenario no ha estado exento de actos vandálicos acometidos por ciudadanos que, al parecer, no han estado tan de acuerdo con este nuevo elemento.