No hay explicaciones en la estadística del IECA, pero lo cierto es que los cordobeses, hombres y mujeres, son los andaluces que antes acceden por primera vez al matrimonio. Tampoco se justifica por qué en el último año disponible, 2022, la tendencia de aumento se ha paralizado e, incluso, ha seguido descendiendo. Eso sí, en la última década la edad para casarse se ha retrasado hasta tres años respecto a 2012. Y ahí no hace falta pensar mucho para entender los motivos de este retraso, ya sea por los cambios de hábitos de la población (hay otras formas de convivencia que no implican el matrimonio), las dificultades económicas por el retraso en la incorporación al mercado laboral y las complicaciones para acceder a una vivienda.

Los datos avanzados esta semana por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) reflejan que los hombres se casan por primera vez en Córdoba cuando tienen una media de 34,9 años, más de año y medio por debajo de lo que lo hace el resto de andaluces (36 años). Por el contrario, los onubenses son los más tardíos en contraer matrimonio, con 36,8 años, seguidos de los malagueños (36,63 años), los almerienses (36,61) y los gaditanos (36,43). En el caso de las mujeres, ellas toman antes la decisión de formalizar la convivencia. Así, las cordobesas se casaron, de media en 2022, con 32,27 años, siendo también las más prematuras en Andalucía y casi un año menos que la media regional (33,25). En este caso, las más veteranas son las malagueñas, con 33,77 años de media, seguidas de las gaditanas (33,61), onubenses (33,55) y sevillanas (33,39). En los dos últimos años se ha frenado el retraso en la incorporación al matrimonio en Córdoba y en Andalucía. Así, la edad máxima se registró en 2020, cuando la media de los cordobeses era de 35,6 años (36,7 en Andalucía), mientras que las cordobesas se casaban con 32,72 años (33,58 las andaluzas). El paso del tiempo, salvo en estos dos años últimos, ha registrado una tendencia alcista en la edad de casarse, pues hace una década los cordobeses lo hacían con 31,69 años (2012) y las cordobesas con 29,44 años. Los divorcios Curiosamente, los cordobeses también se sitúan entre los andaluces que más se lo piensan antes de divorciarse, junto a los jiennenses. ¿Saben cuál es la duración media de los matrimonios en Córdoba? Según el instituto estadístico andaluz, 18 años, edad que es la segunda más alta en la estadística iniciada en 1998. Así, solo en 2019, cuando la media de la ruptura del matrimonio por un divorcio era de 18,1 años, se tardaba más. Este dato ha seguido una evolución alcista, es decir, los cordobeses tardan cada vez más en divorciarse. Solo hay que ver que hace 20 años, en 2002, la duración media del matrimonio que se rompía por un divorcio era de 14,7. En el caso de la separación, suele tardar más que el divorcio (20,5 años de media en Córdoba en 2022). Eso sí, la estadística no deja muchas concesiones a las dudas en los matrimonios que no funcionan. En 2022, 43 matrimonios de cada 100 terminaron en divorcio en Córdoba y en el año más duro de la pandemia (2020) hubo más divorcios que matrimonios.