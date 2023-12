Las viviendas turísticas aumentan en Córdoba casi el triple que en España

El número de viviendas turísticas ofertadas en Córdoba ha crecido un 23% en el último año hasta llegar a 2.250. Este incremento casi triplica la subida del 9% experimentada en España, que cuenta con 340.424 inmuebles, y también excede el aumento del 13% anotado en Andalucía, donde hay 79.065 pisos para viajeros.

La información, relativa al pasado agosto, fue difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística y se basa en los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España. Pese a la fuerte subida, la cifra de viviendas turísticas de Córdoba apenas representa el 3% del total de la comunidad autónoma. Estos alojamientos son mucho más numerosos en zonas de costa como Málaga (39.041) y Cádiz (14.894), pero también abundan en ciudades como Granada (6.601); Sevilla (6.499) y Almería (6.460). A la cola de la región aparecen provincias como Huelva (2.456); Córdoba (2.250) y Jaén (864).

La estadística pone de relieve que el 77% de las viviendas turísticas de Córdoba se encuentran en la capital. También indica que tienen una media de 5,2 plazas, por lo que oferta 11.730 camas en total, y estas son un 22% más que hace un año.

Si bien el crecimiento medio del número de alojamientos se ha situado en un 23%, algunas localidades sobresalen por el dinamismo de la actividad en el último ejercicio. Entre estas se sitúa Lucena, que tenía 28 viviendas turísticas en agosto de 2022 y este año ha registrado 44; en Baena han pasado de 23 a 46; en Hornachuelos, de 20 a 42, y en Zuheros, de 13 a 21. Después de la capital, la localidad donde opera un mayor número de inmuebles es Priego, que tiene 54.

Crecimiento excesivo

Las asociaciones que representan al sector valoran el incremento del número de viviendas turísticas como excesivo y previenen de los efectos sobre la rentabilidad. De este modo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Manuel Fragero, opina que una subida anual del 23% «es demasiado» y precisa que la demanda no ha crecido en el mismo porcentaje. «Si el crecimiento es desacompasado, los precios del alojamiento bajarán», adelanta. Por otro lado, alude a «la economía sumergida que se está generando», con limpiadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social como camareras de piso o con servicios por los que no se declara el IVA.

Manuel Fragero insiste, además, en desmontar el mito sobre la rentabilidad. «Hay personas que se equivocan de pleno, porque los rendimientos que facturan tributan desde el primer euro, mientras que el alquiler tradicional se puede desgravar hasta el 90% en algunos casos», aclara. En la misma línea, sobre el posible temor de las familias a una okupación en el alquiler de larga estancia, explica que «la vivienda turística también te la okupan».

Cae la rentabilidad

De su parte, la presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos turísticos (Avacor), Matilde de la Hoz, precisa que «no solo se han incrementado mucho las plazas de viviendas de uso turístico, sino que también se han hecho hoteles y apartamentos turísticos nuevos. La oferta se ha incrementado de forma exponencial en estos últimos tiempos».

Esta profesional señala que «la oferta de plazas es superior a la demanda y esto está repercutiendo en la rentabilidad de todos los tipos de alojamientos turísticos, que ha bajado bastante». Matilde de la Hoz entiende que el aumento de viviendas turísticas ha sido motivado por «la inseguridad jurídica que crea la actual ley de Arrendamientos urbanos» y por «la percepción de que este tipo de alojamientos es muy rentable, cuando no es así», explica.