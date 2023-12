El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes las bases de reguladoras del Concurso Municipal de Cruces y del Concurso Municipal de Patios Cordobeses 2024, dos de las fiestas más populares del Mayo en Córdoba, cuyo plazo de inscripción estará abierto en ambos casos desde el próximo 8 de enero hasta el 7 de febrero. Las bases de los dos concursos son un calco de la anterior edición, por lo que no incluyen cambios.

Concurso de Cruces

Como es habitual, el concurso de cruces, que en 2024 se desarrollará del 26 de abril al 1 de mayo, prevé tres modalidades: Cruces en el Casco Histórico, Cruces de Zonas Modernas (fuera del Casco Histórico) y Cruces en Recintos Cerrados (en espacios que no son vía pública).

El Ayuntamiento de Córdoba prevé conceder un accésit de participación a la participación de las 45 mejores cruces, seleccionadas por puntuación del jurado, de 700 euros. Sólo recibirán el accésit las cruces que al menos tengan de media, un mínimo de 10,00 puntos.

De acuerdo con las bases, el jurado podrá otorgar a las mejores instalaciones tres premios en cada categoría de 2.000, 1.260 y 980 euros, respectivamente. Asimismo, se prevén tres premios adicionales, por cada una de las tres modalidades, dos de 300 euros y uno de 200 euros.

Concurso de Patios

El concurso de patios tendrá lugar durante los días comprendidos entre el 2 y el 12 de mayo, ambos inclusive. El horario de apertura y cierre de los Patios será de 11.00 hasta las 14.00 horas y desde las 18 hasta las 22.00 horas durante todos los días del Concurso.

Todos los patios admitidos a concurso recibirán un accésit por participación, según la superficie del patio que oscilará entre 4.140 euros los más grandes y 3.080 los más pequeños.

Como en la última edición, las bases señalan que pueden participar todos los patios que reúnan las condiciones de tamaño, conservación y estética, que componga su ornamentación con elementos naturales y florales del tiempo, en arriates o macetas, con recipientes adecuados, y que se encuentre dentro del casco histórico, quedando este delimitado según plano adjunto. La casa-patio que desee participar concurso deberá estar habitada, y el patio permanecer cuidado durante todo el año.

Los patios de las viviendas con Fines Turísticos (VFT) en su modalidad por habitaciones podrán participar, así como los pertenecientes o presentados por entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, sin ánimo de lucro, ubicados en el perímetro del casco histórico, que podrán competir en la modalidad de Patios Singulares. Fuera de concurso, podrán inscribirse patios que estén ubicados en el Casco Histórico que presenten un determinado nivel de calidad en cuanto a la arquitectura, plantas y decoración y que estén incluidos o pertenezcan a Instituciones o Entidades Públicas. La visita a estos patios deberá ser gratuita y el horario mínimo de apertura al público será de 11.00 a 14.00 horas. No se admitirán en esta modalidad patios de edificios o viviendas de carácter privado.

Qué patios no pueden participar

Los patios propiedad de entidades con ánimo de lucro o que pertenezcan o estén incluidos dentro de Hoteles, Hostales, Restaurantes, Bares, Apartamentos Turísticos o cualquier otro establecimiento de hostelería, así como aquellas casas, cuya propiedad utilice la marca patio, publicitariamente, para obtener beneficios mediante alquileres u otro tipo de actividades comerciales, estén inscritas o no en el Registro de la Junta de Andalucía no podrán concursar, al igual que los patios de viviendas con Fines Turísticos (VFT) en su modalidad completas ni los patios cuya superficie de planta sea inferior a 19 m2 o aquellos cuyos/as propietarios/as de los inmuebles no habiten en la casa.

Tres modalidades en competición

Una vez más, los patios estarán repartidos en tres modalidades: Premios de Arquitectura Antigua, Arquitectura Moderna y Patios Singulares. Los premios de Arquitectura Antigua estarán dotados con ocho galardones de 3.000, 2.500, 2.000, 1.500, 1.500, 1.500, 1.000 y 1.000, respectivamente. Asimismo, el jurado podrá otorgar una Mención de Honor de 4.000 euros, en la modalidad de Arquitectura Antigua o Moderna, al patio que resalte por distintos criterios recogidos en las bases. El Jurado otorgará los premios en la modalidad de Patios Singulares a los patios que resalte en su conjunto por su singularidad, a lo que habrá de sumar su nivel de calidad en su decoración floral y a la conservación y mantenimiento del propio patio. En este caso, habrá tres premios de 3.000, 2.500 y 2.000 euros, respectivamente.

El Jurado podrá otorgar además hasta cuatro Premios especiales a los patios, de cualquiera de las tres modalidades, que se consideren, en función de su participación, constancia, esfuerzo y/o motivación, siendo la cantidad estipulada de 600 euros por premio, hasta un máximo de 4 premios de entre los patios que no hayan obtenido alguno de los premios regulados anteriormente.

Mejor patio joven

Se establece igualmente un premio de 800 euros para el patio que, según el Jurado, sea el mejor Patio Joven, entre aquellos presentados al Concurso por menores de 35 años o que los cumplan en el año 2023, excluyéndose personas jurídicas. Este premio será compatible con el resto de premios y para su concesión deberán participar un mínimo de tres patios.

Por otra parte, el Imgema concederá un galardón a la planta más singular. Con ello, se premiará el ejemplar o grupo de ejemplares de la misma especie o variedad que sean considerados más singulares de entre los que adornan los patios presentados a concurso y será concedido tras la deliberación de una Comisión Técnica nombrada al efecto.

A consideración del Jurado, cualquier premio, mención especial y premio singular podrá quedar desierto, por entender que los Patios admitidos a Concurso no reúnen los requisitos o criterios exigidos para la obtención de uno de los premios. En caso de que las Menciones de Honor, de cualquiera de las modalidades, quedasen desiertas, sus cantidades se repartirán, en partes iguales, entre todos los patios participantes por la modalidad que corresponda.

Todos los premios y menciones están sujetos al pago de los impuestos correspondientes, salvo los accésits de participación. La cuantía total máxima a distribuir entre premios y accésits será de 229.000 euros.