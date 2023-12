Córdoba contará con más de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha anunciado esta semana un proyecto de aparcamiento en la zona de Lepanto. Esta zona del distrito Levante está limitada desde hace años en cuanto a estacionamientos se refiere y lo estará más aún cuando empiecen las obras de la segunda fase de reforma de la ronda del Marrubial. Los trabajos se centrarán en la parte que pega a las viviendas, donde ahora aparcan alrededor de un centenar de vehículos. Con el objetivo de compensar esta pérdida de plazas, el Ayuntamiento quiere hacer un parking en el solar que ahora gestiona el Centro Comercial Abierto de la Viñuela, en la trasera del cuartel de Lepanto, perpendicular a Sagunto.

Pero el de Lepanto no es el único proyecto de nuevo aparcamiento que el Ayuntamiento tiene en mente. Hace poco más de una semana, Urbanismo sacó a licitación el estudio geotécnico para iniciar los trabajos del parking Puerta de Córdoba, que se pretende ubicar en la confluencia de Vallellano con la avenida del Aeropuerto.

Acondicionamiento

El Ayuntamiento también acondicionará espacios al lado del centro comercial El Arcángel y en Valdeolleros y encima de la mesa continúa todavía el proyecto de un gran aparcamiento en la plaza de toros para dar servicio a Ciudad Jardín. Entre todos estos planes, el número de plazas de aparcamiento en Córdoba se podría incrementar en unas 2.000, aunque son cifras aproximadas si se tiene en cuenta que algunas iniciativas aún no cuentan con proyecto y que otras variarán cuando se pongan en marcha.

Uno de los sectores más interesados en que estos aparcamientos se pongan en marcha es el del comercio. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, explica que las mayores necesidades se concentran en el centro y Ciudad Jardín. A ello añade que también está la problemática en la zona de Lepanto y empieza a colmatarse también la parte norte. En el centro, detalla Bados, el aparcamiento del paseo de La Victoria se ha quedado pequeño y entiende que el que se quiere hacer en Vallellano cubrirá más las necesidades del casco histórico que del centro comercial. El sector ya ha señalado en varias ocasiones la idoneidad de un proyecto que se planteó en su momento para hacer un parking subterráneo en Colón, donde están las paradas de autobús, proyecto que el alcalde, José María Bellido, no veía con malos ojos en tiempo de campaña. Los vecinos lo rechazan sin ambages. Para Levante, más allá del de Lepanto, Comercio Córdoba insiste en la buena ubicación de Jesús Rescatado con la antigua carretera de Madrid, donde «se podría hacer un aparcamiento espectacular para vecinos y comercio» y recuerda la «histórica petición» de hacer un aparcamiento en condiciones en la plaza de toros.

Lo que sí tiene claro Bados es que para proyectos de este calado, que cuestan mucho dinero, la clave está en la colaboración público-privada, ofreciéndole a los licitadores beneficios en los espacios, como el mercado con espacio de restauración que se propuso, hace ya varios años, para el aparcamiento de la plaza de toros.

Sobre que las zonas más necesitadas de espacio sean, principalmente, el centro o Ciudad Jardín, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, se muestra de acuerdo.

Eso sí, el Movimiento Ciudadano tiene claro que «el futuro de la movilidad no pasa por el coche» y que, por lo tanto, «la ciudad no se puede llenar de aparcamientos». Para el Movimiento Ciudadano, los proyectos más perentorios deberían ser el de la plaza de toros y el de Lepanto, «y quizá», apostilla De Gracia, el de Vallellano.

En conclusión, el presidente del CMC detalla que deben estudiarse las necesidades de aparcamiento, atendiendo a comercio y residentes, y a partir de ahí buscar el modelo de adecuado.

Puerta de Córdoba

El aparcamiento Puerta de Córdoba, entre Vallellano y la avenida del Aeropuerto, está en una fase muy inicial con la licitación del estudio geotécnico. La idea de hacer aquí un parking la vendió Bellido en la campaña de 2019, aunque la ubicación se acercaba más a República Argentina. La previsión inicial era de unas 720 plazas, aunque todo parece indicar que en la ubicación actual la cifra sería algo más baja. Este parking nace con la aspiración de tener carácter disuasorio, es decir, que el coche se deje aquí y no se llegue a acceder con él al centro. Con esta idea, la de sacar los coches del centro, se presentó el proyecto a los Next Generation, fondos que el Ayuntamiento no llegó a conseguir.

Lepanto

También en fase inicial está el aparcamiento anunciado esta semana por Movilidad, aunque para el espacio se presentó un proyecto hace ya más de diez años que hablaba de más de 400 plazas en rotación. Si la idea es que este espacio dé respuesta a la pérdida de plazas por las obras de Marrubial, su construcción no puede retrasarse mucho. Según dijo Jordano, se baraja hacer un parking en altura, de mínimo dos plantas, aunque no se descarta una tercera.

Plaza de toros

El aparcamiento de la plaza de toros también es una antigua propuesta de la que se ha hablado en numerosas ocasiones. Tanto para este como para el de Vallellano el Ayuntamiento pidió fondos europeos que le fueron denegados. La colaboración público-privada es la que más gusta al Ayuntamiento y quizá sea el modelo que se use para un parking que daría servicio, principalmente, a Ciudad Jardín.

Para la plaza de toros se han barajado varios proyectos, algunos hablaban de un parking en altura y otros consideraban como idóneo un modelo mixto (altura y subterráneo). Esas propuestas calculaban que el número de plazas se situaría entre las 500 y las 600 siendo uno de los proyectos más grandes y también de los más esperados.

Antes de verano será un realidad, si todo marcha según lo previsto, un aparcamiento junto al pabellón de Valdeolleros, en una zona que ya se utiliza para este fin, pero que se adecentará para acoger a 191 vehículos. El proyecto lo presentaron Bellido y Jordano hace menos de un mes e informaron de que el coste será de 175.000 euros tanto para el adecentamiento del parking como para la mejora de las cuestiones de seguridad e iluminación y la plantación de más de 40 árboles.

El Arcángel

También en marcha, aunque con las obras paradas, está la mejora del descampado que hay en la calle Compositor Rafael Castro, al lado del centro comercial El Arcángel. Aquí van 146 plazas de aparcamiento y aunque los trabajos deberían estar prácticamente terminados, la empresa a la que le fueron adjudicados se declaró en suspensión de pagos. Urbanismo debe proseguir con el proceso para reiniciar las labores y cumplir una demanda vecinal de muchos años para un barrio que tampoco va sobrado de aparcamientos y que mucha gente utiliza para ir hacia la zona histórica.