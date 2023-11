Los taxistas cordobeses plantean una subida de tarifas del 3,6% y descansar 88 días en 2024

En 2023, el pleno aprobó la propuesta de actualización de tarifas del taxi en el mes de enero y la administración andaluza, en marzo. Por ese motivo, desde Autacor piden al Ayuntamiento que agilice el trámite lo máximo posible --aún no ha abierto el plazo de exposición pública para que puedan presentarse alegaciones-- para que los taxistas puedan disfrutar del incremento de esos precios desde primeros de año.

El plazo de exposición pública que sí ha abierto el Ayuntamiento es el relativo a la propuesta de descansos de los taxistas cordobeses en el año 2024 (en este caso, su aprobación solo depende de la administración local sin pasar por la Junta). Autacor presentó su propuesta del calendario laboral que es «idéntica» a la del año en curso, según Ruano, y conjuga «la prestación del servicio público, el interés general y la conciliación de la vida y el trabajo de los taxistas». En concreto, se propone que los taxistas descansen 88 días al año, que incluyen 14 días en agosto (la propuesta implica una media mensual de 6,7 días de descanso al mes).

Facua, la organización de consumidores, ha presentado ya alegaciones a esa propuesta de descansos que dice "dejaría a la capital con una flota muy reducida de taxis tanto de día como de noche para atender una demanda de ciento de miles de personas que desarrollan su actividad laboral, comercial y personal con toda normalidad". La entidad de consumo critica las reducciones planteadas en este sentido y pide que se mantenga le regulación horaria del sector del taxi de 18 horas de lunes a viernes. Al respecto, Facua Córdoba opina que "esta medida restrictiva fue adoptada desde el año 2012 únicamente con el fin de crear beneficios al sector a costa de una menor disponibilidad de taxis en la ciudad, en detrimento de los usuarios, y basado en argumentos arbitrarios y subjetivos”.

El presidente de los taxistas rechaza estas críticas y defiende "el derecho al descanso de los taxistas" y lamenta que algunas asociaciones "quieran retrotraer al taxi 30 años y que el taxista viva, coma y duerma en el taxi".

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), Miguel Ruano, constata que los taxistas de la capital han recuperado ya prácticamente la cifra de viajeros que tenían antes de la pandemia en 2023. Al igual que ha ocurrido en la empresa de autobuses municipales, Aucorsa, los taxistas cerrarán el año con la satisfacción de haber regresado a las estadísticas propias de la época prepandemia. "El año ha estado bien y hemos vuelto a cifras del 2019; el sector del taxi se va recuperando", afirma Ruano. No obstante, el representante del taxi en Córdoba no quiere lanzar las campanas al vuelo porque es consciente de que su sector es "muy sensible a la confianza de la ciudadanía" respecto a la economía, por lo que espera que se estanque la inflación y se consolide este crecimiento.