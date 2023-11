El Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba, de la empresa de saneamientos Sadeco, ha emitido, a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una notificación a los propietarios de tres perros, una gata, un caballo y una mula para que recojan a sus animales que han sido encontrados en la calle. Al no haberse podido practicar la notificación de otra manera, Sadeco ha recurrido al BOP para que se pueda rescatar a estas mascotas.

Según el anuncio, se trata de tres perros (un pastor belga, un american bully y un shar-pei), una gata (felina europeo), un caballo y una mula. Desde Sadeco recuerdan que transcurridos los 15 días de este anuncio, si el propietario no retira el animal o bien no abona los gastos que fueran exigibles, éste se entenderá abandonado y pasará la propiedad de la empresa de saneamientos. En este caso, la empresa se remite a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de animales y al artículo 27.2, 7 del Reglamento para la administración y régimen de las reses mostrencas de 24 de abril de 1905, O. M. C. A. Art. 20 y 28.

Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba

De no ser recogidos los animales, los mismos pasarán al Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba, donde Sadeco cuida y trabaja por una mejor convivencia entre las personas y los animales de la ciudad. Según los datos de la empresa municipal, bajo la filosofía de "abandono cero" se ha conseguido reducir el abandono de animales en la ciudad casi un 14% en los últimos cinco años.

En el centro, Sadeco cuida de los animales abandonados y procura encontrarles otra familia. Cuentan, además, con un apartado de voluntariado para quienes colaborar con la causa y también participan en proyectos, tanto nacionales como internacionales, así como con protectoras de la ciudad.