El sindicato UGT ha firmado este lunes en solitario el nuevo Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Córdoba. Fuentes del sindicato señalaron que el anterior documento también fue firmado únicamente por UGT y sirvió “para desbloquear la situación que se vivió en la negociación de 2021 permitiendo, asimismo, que hoy se haya podido rubricar un nuevo texto que tanto este sindicato como las asociaciones patronales ALIMCOR y ASPEL califican como satisfactorio”.

El acuerdo firmado tendrá vigencia para los años 2023 y 2024, con una subida salarial del 4,1% para cada año, lo que supone que en enero de 2024 todos los conceptos salariales serán un 8,2% más altos de lo que se ha venido percibiendo. El secretario provincial de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba, Juan Martínez, destacó que “se ha actualizado el redactado de algunos artículos, como el referente a los permisos retribuidos, adaptándolos a la nueva normativa y clarificando las condiciones de aplicación”.

Martínez indicó que “hay trabajadoras de este sector que llevan sin percibir un aumento de sueldo desde 2018 y, con el nuevo acuerdo, van a ver como cada mes cobrarán unos 90 euros más de lo que venían percibiendo, además, los atrasos correspondientes al año 2023, ya que el convenio tendrá efectividad económica desde el 1 de enero de 2023”.

Asimismo, el secretario de UGT FeSMC Córdoba señaló que “ha sido la valoración de estas importantes mejoras sociales, junto al incremento salarial que cada trabajador va a percibir en su nómina a lo largo de la vigencia del Convenio, lo que ha llevado a la UGT a suscribir el acuerdo, máxime cuando la mayoría de las trabajadoras, que llevan cuatro años sin mejoras económicas, así lo han trasmitido en las múltiples asambleas celebradas para dar a conocer los términos del mismo”.

CCOO ha decidido no firmar

Por su parte, CCOO ha decidido no rubricar el convenio pues "el salario base está por debajo del salario mínimo interprofesional" y las trabajadoras llegarían al mínimo con otros conceptos y pluses como antigüedad, nocturnidad u el hospitalario, según ha explicado a este periódico la secretaria general del sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Sandra Terán, que considera que aunque "ha subido el salario", esa subida "no es justa" para estas trabajadoras "que fueron de las más expuestas durante el covid". Terán ha argumentado que "pensábamos firmarlo pero haciendo de nuevo las cuentas no lo hemos visto viable".

Juan Martínez denunció que “resulta lamentable que CCOO finalmente no haya firmado este convenio, a pesar de haberlo dado por bueno en la mesa de negociación el pasado día 5 de octubre, y de haber trabajado durante la negociación de manera consensuada con la UGT”. El secretario ugetista señaló, respecto a la negativa de este sindicato a la firma, que “no sabemos si esto se ha debido a estrategias provocadas por temas internos de su sindicato, ajenos al sector de la limpieza, pero en el momento de la firma han decidido desentenderse del acuerdo, apartándose así del trabajo sindical que ahora comienza para conseguir una correcta aplicación del convenio con la mediación de una Comisión Paritaria de la que se han autoexcluido”.

Desde UGT FeSMC Córdoba destacan que “ahora, una vez suscrito el acuerdo, es cuando realmente comienza el mayor trabajo sindical, conseguir su cumplimiento en los diferentes centros de trabajo”. Además, aseguraron que “no vamos a ahorrar esfuerzos para llevar esta tarea adelante, siempre en cooperación con nuestras delegadas y delegados, para así garantizar los derechos laborales dentro del sector”.