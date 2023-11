Infraestructuras garantiza que los colegios públicos de Córdoba no pasarán frío este invierno

La Delegación de Infraestructuras ha iniciado ya la revisión y la puesta en marcha de las 48 calderas de gasoil y gas natural que están repartidas en otros tantos colegios públicos de la capital cordobesa. Lo que no debería ser noticia, porque forma parte del funcionamiento diario de los edificios municipales, lo es porque el mandato pasado la climatización de los centros educativos no dejó de dar titulares. Entre otras razones porque expiró el contrato para el suministro de combustible y no se renovó a tiempo, por lo que hubo que recurrir a contratos menores y parches administrativos. La precaria fórmula no evitó que muchos niños cordobeses tuvieran que acudir el invierno pasado a sus colegios pertrechados de abrigos, gorros y guantes que no se quitaban en las aulas porque en ningún momento hubo calefacción. Por este motivo, el gobierno municipal, encabezado por José María Bellido, se enfrentó a numerosas denuncias de las asociaciones de madres y padres y de los directores y los docentes por la falta de calefacción, algo por lo que no querían volver a pasar este año.