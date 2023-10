El presidente ejecutivo de Digitalent y exdirector general de Google España, Portugal y Oriente Medio, el cordobés Javier Rodríguez Zapatero, ha sido el gran protagonista este viernes de CordubaTech en la inauguración del segundo Foro Córdoba es digital, ya que su libro Por una España digital fue el origen de este encuentro de profesionales de la tecnología en Córdoba.

Javier Jiménez, cofundador junto a Emilio Olmo de esta comunidad que reúne a profesionales del sector tecnológico cordobés con el objetivo de “construir el futuro”, confesó en la inauguración del que el modelo que Rodríguez Zapatero planteaba para España en aquel ensayo, era perfectamente “extrapolable a Córdoba”.

Por todo ello, Javier Rodríguez Zapatero ha sido el principal invitado en este foro celebrado en Córdoba este viernes y al que ha acudido más de un centenar de profesionales de la industria tecnológica cordobesa. En su ponencia Mañana no...hoy, el presidente ejecutivo de Digitalent Group y cofundador de la escuela de negocios ISDI, se ha sincerado contando que la única condición que le puso a Google España cuando le ofrecieron ser su director general -puesto que ejerció entre 2008 y 2016 en España, Portugal y Oriente Medio- fue que le dejaran fundar una escuela de negocios. Le dieron su aprobación y así nació ISDI. “El sector no tenía ni idea de cómo aplicar tecnología y el tejido empresarial se tenía que digitalizar”, ha proclamado. Desde entonces, Rodríguez Zapatero se considera “un traductor de la tecnología para la sociedad que no entiende de tecnología”.

La revolución digital "ha terminado"

El exdirector de Google España ha hecho un breve recorrido por su vida profesional, marcada por su pasión por la educación. En su charla del ha contado que comenzó a programar en basic en 1982 con un primer ordenador que se trajo de Inglaterra porque se lo pidió su padre, el histórico político y catedrático de la UCO, José Javier Rodríguez Alcaide. Rodríguez Zapatero se ha centrado en el presente afirmando que la revolución digital “ha terminado” y ahora comienza una revolución nueva “que es la que nos trae la inteligencia artificial (IA) “que tiene ahora mismo una exponencialidad que debe hacernos reflexionar porque compañías como OpenAI, en solo 11 meses, ha conseguido 300 millones de usuarios en el mundo”.

Enfocando a Córdoba, una ciudad con la que ha revelado querer tener “un mayor vínculo” porque se pueden hacer aún “muchas cosas”, el presidente ejecutivo de Digitalent ha anunciado que le ha comunicado al alcalde, José María Bellido, su deseo de convertir a la ciudad “en el Davos del pensamiento futuro”. Rodríguez Zapatero ha argumentado que la diversidad de pensamiento que ha sido históricamente marca de la ciudad puede ayudar a vislumbrar y construir un mundo mejor.

Al hilo de esto, ha anunciado que el congreso Córdoba Crisol de Cultura Digital se celebrará en marzo y atraerá a grandes nombres de la tecnología mundial para que vengan “a pensar y compartir conocimiento a Córdoba”. Al hilo del papel que la ciudad puede desempeñar en este sector, el directivo ha pronosticado que “la automatización destruirá 80 millones de puestos de trabajo hasta 2030, pero se generarán 135 millones de nuevos puestos y Córdoba tiene que estar ofreciendo profesionales cualificados en los trabajos que se generarán”. Por ello, el ponente ha indicado que le ha trasladado al alcalde la “necesidad” de formar a profesionales del sector digital “al más alto nivel” en Córdoba.

Para finalizar, el fundador de la escuela de negocios ISDI ha resumido en una frase la actitud que cree que el sector debe tener. “Hemos pasado de pensar que lo sabíamos todo, a pensar que lo tenemos que aprender todo”. Para Rodríguez Zapatero esta frase muestra la humildad imprescindible para el liderazgo digital de hoy en una sociedad en la que “si no aflora su talento, es una sociedad que fracasa”.

El II Foro Córdoba es digital, organizado por CordubaTech y cofinanciado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), se ha centrado a lo largo de la mañana del viernes en dar visibilidad a mujeres y hombres que están liderando el cambio tecnológico en las grandes empresas. Una oportunidad única para dialogar, aprender y compartir con líderes y profesionales sobre cómo la tecnología está transformando tanto el mundo empresarial como nuestras ciudades.

La primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Imdeec, Blanca Torrent, ha ratificado “el apoyo y compromiso” del Ayuntamiento de Córdoba con este sector “estratégico” para la ciudad y ha felicitado a la comunidad CordubaTech por “unir a los profesionales tecnológicos de Córdoba”.

Aparte de la charla de Rodríguez Zapatero, tres mesas de diálogo se han centrado en temas tan diversos como “El potencial de la Biotecnología en Córdoba”, “El papel de la mujer directiva en el sector Tech. Presente, pasado y Futuro” y “Ciudades humanizadas por la tecnología”.

Otras ponencias en el foro

Piedad Rodríguez, consultora estratégica en Transformación Digital de pymes, además de vocal de CordubaTech, ha dirigido el diálogo con Luis Fernández, responsable del área de Innovación y Transferencia Tecnológica Imibic y Nuria Barbaroja, fundadora y COO de Cobiomic Bioscienc, de la mesa “El potencial de la Biotecnología en Córdoba”, en donde se ha puesto de manifiesto el papel de la UCO y la importancia de la transferencia del conocimiento de la investigación biotecnológica

Otro debate se ha centrado en El papel de la mujer directiva en el sector Tech. Presente, pasado y Futuro, en la que María José Sánchez Strategic Clients Services Director Oracle, junto a Celiana Carreño, Head of Product & VP of Tech at Globant, Eva Pozo, directora en Parque Científico Tecnológico de Córdoba R21 e Irene Gómez, open Innovation Director at Telefónica & CEO Wayra han alzado la voz femenina de la industria. Las ponentes han puesto de manifiesto la “brecha digital” que existe en cuanto a competencias digitales entres mujeres y hombres y que el mundo debe aspirar a una “digitalización inclusiva”. Asimismo, han puesto de manifiesto cómo la tecnología ha desdibujado la frontera entre sector e industria,

En cuanto a la importancia de la diversidad en el sector y a que más mujeres lleguen a ser directivas en tecnología, “el liderazgo será más empático, horizontal y se conseguirá más unión en los equipos, además de enriquecer el debate entre directivos”, según han expresado,

Por último, el diálogo “Ciudades humanizadas por la tecnología”, conducido por el cofundador de CordubaTech y director de Grayhats Javier Jiménez ha reunido a Lourdes Morales, teniente Alcalde de Modernización Digital en Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Moreno, CEO ICCA Ingeniería y Consultoría para el Control Automático y Mar Delgado, doctora Ingeniera Agrónoma y Catedrática en Economía Agraria, investigadora multidisciplinaria y líder en sostenibilidad. Morales ha anunciado que la tecnología “es un proyecto de ciudad” para el actual gobierno municipal.