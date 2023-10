«Debemos trabajar por una ciudad más amable, verde y saludable»

Apoyar al tejido asociativo y velar por las necesidades de los vecinos y los barrios de Córdoba son premisas fundamentales para la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara. Pero si algo preocupa a su presidente, Antonio Toledano, es la falta de personal en la Delegación de Participación Ciudadana para hacer frente a todos los retos. También son prioritarias para el colectivo la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, entre otros asuntos cotidianos de la ciudad.

A a grandes rasgos, ¿en qué momento se encuentra la participación ciudadana en Córdoba?

Bueno, la participación ciudadana en Córdoba tiene fundamentalmente un gran problema, que es el tema de la falta de personal, la falta de técnicos y técnicas. Es un problema endémico, un problema que se viene arrastrado desde hace mucho tiempo y al que no se da la solución adecuada. Siempre lo hemos dicho: Participación Ciudadana no puede ser una delegación menor o una maría, tiene que ser tan importante como cualquier otra delegación, porque todo el tejido asociativo depende de ella y queremos que se dote de los recursos suficientes. Además, pretendemos que los técnicos no estén centralizados, que estén en los distritos porque es donde conocen los problemas y donde saben cómo actuar.

¿Qué otras carencias aprecia?

Tenemos problemas, evidentemente, con los centros cívicos. También falta personal, aunque parece ser que, en este sentido, la cuestión de porteros y conserjes se va a solucionar. Pero actualmente la escasez de personal hace que haya centros cívicos que ya están prácticamente cerrados porque no hay una persona encargada de abrir y cerrar, y de estar al tanto de los mismos. Además, otra de las reivindicaciones en cuanto a la participación ciudadana es la dotación de los centros cívicos. Existen algunos que aún están por terminar, por ejemplo tenemos el centro cívico de El Higuerón, que parece ser parece ser que ahora va a comenzar su remodelación. Existen también otros centros cívicos con un rendimiento casi precario, como el de Cerro Muriano.

¿Hablaba de dotar de recursos suficientes porque no se están dando los recursos adecuados al tejido asociativo?

El personal en nuestra delegación es fundamental y el problema radica en esa carencia. Contando con personal los problemas se irían solucionando. Hay que tener en cuenta, evidentemente, el modelo del casco, la ciudad consolidada, pero si te vas a la periferia, la situación que tienen estos vecinos, --que son como cualquier otro vecino de la ciudad de Córdoba--, es realmente lastimosa. No contamos con técnicos suficientes. Si nuestra información es correcta creo que tenemos cuatro técnicos para diez centros cívicos y quince distritos. Es totalmente precario. No pretendemos que tengamos, como antiguamente, un técnico o dos por cada centro cívico, pero al menos que se cubran suficientemente las necesidades.

¿Cuáles son actualmente las necesidades de los barrios de Córdoba?

Bueno, los barrios de Córdoba siguen manteniendo problemas endémicos que están desde hace mucho tiempo y, bueno, también los que surgen, por ejemplo, como consecuencia de las nuevas situaciones climatológicas que vivimos en la ciudad. Además, los barrios tienen problemas, aunque se está trabajando en ello, de limpieza, de accesibilidad, movilidad o seguridad. Actualmente hay mucha preocupación por el tema de la seguridad en la periferia. También infraestructuras fundamentales para los barrios. El Ayuntamiento no se debería preocupar solamente las grandes obras, pues el día a día de los barrios requiere muchos arreglos y deben ser acometidos con la mayor premura posible. En definitiva, los barrios siguen teniendo falta de aparcamiento y, en algunos casos, de limpieza. Aunque todo eso se está trabajando, tendremos que ir poniendo los puntos sobre la íes y tendremos que ir viendo cómo se solucionan. Cada barrio tiene su idiosincrasia, no son los mismos problemas los que tienen los vecinos que viven en el casco histórico, que en otros puntos de la ciudad. El casco, fundamentalmente, tiene problemas muy graves en cuanto a la gentrificación, ruidos, abuso de veladores, falta de comercios y seguridad.

¿Cuáles se podría decir entonces que son las principales reivindicaciones de la Federación Al-Zahara actualmente?

Las principales reivindicaciones de la federación giran en torno a la Delegación de Participación Ciudadana para que se le dote de personal y que sea tan importante como las demás. Otra prioridad es seguir manteniendo nuestra interlocución con el Ayuntamiento, para intentar solucionar los problemas que van surgiendo día a día en la ciudad y, también, estar acompañando y haciendo visibles a las asociaciones vecinales que existen en Córdoba.

Al inicio del curso político se reunieron con el alcalde, hablaron de una serie de acuerdos. ¿Han empezado ya a trabajar en ellos?

Las reuniones con el alcalde y con los diferentes concejales suelen ser frecuentes. El alcalde nos comentó que este mandato iba a girar en torno a cinco ejes y la federación cree importantísimo que se ejecuten todas las lineas de actuación que llevan aparejadas. Una de las cuestiones que nos parece más importante es el tema de la sostenibilidad. Nos gustaría que todo de ejecutara con la máxima rapidez, pero entendemos que las cosas se tienen que hacer poco a poco. Lo que ocurre es que en estas cuestiones el avance se ve muy poco. Pero hay temas como la ronda Norte o el tema medioambiental en los barrios que en este mandato deben ver la luz.

En cuanto al cambio climático, el Consejo del Movimiento Ciudadano pidió una comisión específica, ¿cómo avanza ese asunto?

Sí y también se va a poner en marcha la comisión municipal del árbol. Esta línea de trabajo es fundamental para nosotros y que se trabaje en este asunto tan necesario. Trabajar por un Urbanismo más amable, que no se contemple la creación de espacios sin árboles, si no que haya una arboleda suficiente, porque se ha demostrado que los árboles reducen la temperatura. Debemos de insistir en que se trabaje por hacer una ciudad más amable, más verde y más saludable, por tener una conciencia ecológica sostenible.

También pidieron una mesa de vía pública, ¿han avanzado en ese tema?

Se ha solicitado la constitución de la mesa de vía pública y estamos a la espera. Creo que será en noviembre cuando se constituya. ¿Por qué la mesa de vía pública y no la de veladores como se había constituido antes? Porque pensamos que el uso y el abuso de la acera o de la vía ya no es solamente por establecimientos de hostelería. Se esta haciendo un uso, entendemos, poco normal de la vía pública por parte de algunos comercios. Y todo lo que vaya en detrimento de la libre circulación de las personas y del libre disfrute de las aceras y los jardines debe de ser tratado con todo su rigor.