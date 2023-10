«Mi reto es ser socialmente útil en el fomento de la cultura»

Una larga trayectoria investigadora y divulgativa, 25 años como cronista oficial de El Carpio, 8 de la ciudad de Córdoba y otros tantos siéndolo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y de la Federación de Peñas Cordobesas le han servido a Julián Hurtado de Molina para recibir multitud de reconocimientos por su labor desinteresada. Hoy recibirá una nueva condecoración, la de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que le entregará en Madrid la ministra de Educación, Pilar Alegría.

¿Cómo recibe esta condecoración?

Bueno, con mucho orgullo, con mucha ilusión y con mucha gratitud. También como la culminación de más de 40 años dedicados a trabajar por la cultura de Córdoba de forma desinteresada y como un reto de cara al futuro para seguir trabajando por la ciudad, para hacer algo útil para la sociedad.

Tiene una larga trayectoria, no solo como cronista, también como investigador, ¿qué le reconocen exactamente con esta insignia?

Premian la labor en materia de participación en el fomento de la cultura, también como docente, porque doy clase como profesor de Historia del Derecho en la UNED... Es un poco todo eso: la implicación y la trayectoria en el mundo de la cultura y la docencia, no solo por la labor de cronista. Además de mi trabajo en la universidad a distancia, yo he sido coordinador de muchas jornadas y congresos de cara al alumnado.

¿Qué destacaría de esta labor divulgativa?

E investigadora, también, porque la verdad que he pasado muchas horas en archivos nacionales e internacionales. De todo eso destacaría, más que destacar una materia o una función que haya podido realizar o que vaya a seguir realizando, destacaría el objetivo que me he marcado con hacer todas estas cosas que es ser útil socialmente, esto es lo que a mí me ha importado. Creé la asociación de Arte, Arqueología e Historia, creé la fundación benéfica para reinsertar a los presos de la prisión de Córdoba, el Instituto Español de Ciencias Historico-Jurídicas y el Instituto Andaluz de los Castillos. Lo que he hecho es dinamizar un poco la labor cultural y la labor benéfica en una ciudad como Córdoba que tiene una historia y un bagaje cultural casi inigualable. Ante todo esto, que era para mí un reto, lo que he hecho es poner mi granito de arena para ser socialmente útil en el fomento de la cultura cordobesa.

Es denso el conocimiento que usted ha aportado, pero, ¿qué le han aportado a usted todos estos años de trabajo?

Me han aportado una satisfacción personal porque he estado investigando, divulgando, publicando, impartiendo conferencias, etc. en materias que desde niño me han gustado. Yo nací justo al lado de la Mezquita-Catedral, mi sitio de juego de niño era el Patio de los Naranjos. Quiero decir, que he vivido siempre de la historia y de la cultura de Córdoba, las he tenido muy cercanas. Y bueno, me ha aportado, sobre todo, un enriquecimiento personal, un amor por la cultura y un sentido de hacer algo por la sociedad, lo que le digo.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente en este ámbito?

Actualmente estoy preparando una publicación sobre la historia del Colegio de Abogados de Córdoba. También he publicado hace poco un libro que para mí ha supuesto un trabajo de años. En Iconografía de San Rafael, he plasmado más de 500 imágenes sobre la figura de San Rafael de museos e iglesias de todo el mundo.