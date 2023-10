Las viviendas del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, en Córdoba capital, no contarán con el sistema de recogida neumática de basura que sí hay en los residenciales de los ya consolidados nuevos barrios de poniente, pero que no está en funcionamiento. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que se celebra la semana que viene lleva en su orden del día la aprobación del texto modificado del proyecto de urbanización del futuro barrio, cuya obra acaba de salir a licitación. La razón, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba este sistema nulo en su totalidad.

Como se expone en el informe del servicio de Planeamiento de la Gerencia, la modificación del proyecto de Huerta de Santa Isabel Oeste se adecua a la norma urbanística, al plan general y a la sentencia del TSJA. Por lo tanto, será el primer barrio de los nuevos de la zona de poniente en el que no exista el denominado sistema de recogida neumática de basura.

Las claves

En la zona de expansión de la ciudad residen unas 8.000 familias cuyos edificios cuentan con un sistema que nunca ha funcionado. En sus urbanizaciones tienen unos buzones donde deberían tirar la basura y, a través de un sistema de tuberías subterráneas, esos desechos irían a parar a una central de recogida. Estos buzones están instalados en residenciales de Turruñuelos, San Rafael de la Albaida Norte, Huerta de Santa Isabel Este, el Cortijo del Cura, la zona de ampliación del Zoco (Poniente Sur) y el entorno de la Arruzafa (Ciudad Jardín de Poniente-1). El problema vino con el lugar propuesto para ubicar la central de recogida, en una zona verde de Turruñuelos. La junta de compensación del Plan Parcial 0-5 (Camino de Turruñuelos) lleva el caso a los juzgados. El Contencioso Administrativo 4 de Córdoba da la razón a Urbanismo, pero el fallo se recurre al TSJA, que acaba por dar la razón a los vecinos y declara nulo el sistema.

Con la sentencia del Alto Tribunal en la mano, la junta de compensación de Huerta de Santa Isabel Oeste modifica su proyecto y no incluirá el sistema de recogida. El mismo camino podrán seguir los futuros barrios que ya están dando sus correspondientes pasos en la zona. Pero ojo, esto no quiere decir que el problema con el sistema haya finalizado, pues habrá que decidir qué hacer con los pisos que ya tienen las instalaciones puestas. Es más, dar solución a este problema, ya sea buscando otro lugar para poner la central de recogida o indemnizando a quien pagó por algo que no funciona, es una tarea que ocupa un puesto alto en la lista de pendientes de la Gerencia. Lo confirmó el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, en una entrevista con este periódico, y también se lo exigió Construcor directamente a este organismo municipal en una primera toma de contacto con el nuevo equipo.

Más asuntos

Por otro lado, el consejo rector también tiene previsto aprobar el estudio detalle de una de las manzanas del futuro barrio cuyo promotor es la Fundación San Rafael y dar el visto bueno a un incremento adicional de un 0,5% de la masa salarial del personal laboral de la Gerencia de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado.