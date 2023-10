Una mujer ha resultado herida de gravedad este lunes en Córdoba a causa de un atropello cerca la glorieta Académica García Moreno, junto al centro de ocio de El Tablero y el Parque del Canal, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Emergencias ha activado a Policía Local y Servicios Sanitarios tras el aviso de varios alertantes, en torno a las 19.45 horas y la mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía con heridas de carácter grave en cintura y cadera a causa del golpe.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado los bomberos de Córdoba. No obstante, desde el 112 no tienen constancia de que haya atrapados por lo que no han tenido que actuar.