Más de 400 cordobeses, entre cargos públicos, afiliados y simpatizantes del PP de Córdoba y provincia se han desplazado a Madrid este domingo en autobuses y otros medios de transporte para respaldar al partido y a Alberto Núñez Feijóo en "el gran acto" organizado contra la amnistía convocado días antes de la sesión de investidura del candidato popular, el próximo 26 de septiembre.

Desde Córdoba, han viajado hasta la capital tal y como estaba previsto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha destacado la respuesta "multitudinaria en la calle" de miles de personas que han salido a decir que "queremos seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales y que todos los españoles independientemente del lugar donde vivan o hayan nacido sean iguales y tengan las mismas oportunidades".

También ha recalcado que "bajo ningún concepto vamos a permitir que porque a un partido como el PSOE y su candidato Sánchez le venga bien obtener unos cuantos votos de un partido como Junts se negocie con el consenso que los españoles alcanzamos hace cuarenta años y que pacte con ellos disensos y no consensos constitucionales rompiendo con la amnistía y el referéndum de Cataluña la concordia y tradición democrática española". En opinión del primer edil, "no se puede sacrificar por los intereses egoístas de un candidato a la presidencia del Gobierno toda la estabilidad, la concordia y la convivencia de todos los españoles".

En cuanto a "lo que se juegan Córdoba y Andalucía", el alcalde ha insistido en que "no vamos a consentir ser menos que nadie y si hace cuarenta años los andaluces salimos un 4 de diciembre a decir que queríamos una autonomía plena y el mismo nivel de autogobierno en competencias o financiación que País Vasco y Cataluña, ahora vamos a mantener la misma bandera de Andalucía para contribuir a la igualdad de todos los españoles".

"Esto va de principios y derechos, de que nadie puede ser más que nadie"

Por su parte, el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, ha defendido que España "es un conjunto de ciudadanos libres e iguales" y que esa España "que todos hemos defendido no la puede tirar por la borda Pedro Sánchez con una amnistía injusta que no va a ningún sitio". En su opinión, "esto no va de partidos ni de bloques ni de territorios o legalidad sino de principios y de derechos, de que nadie puede ser más que nadie, como hicieron los andaluces un 4 de diciembre en una lucha que ahora se pone en riesgo". Andalucía tiene que ser "como la que más", ha apostillado, y por eso "hemos acudido a Madrid a una jornada histórica para nuestro país".