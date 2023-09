La comisión de comercio ambulante ha aprobado este jueves la nueva ordenanza reguladora del comercio ambulante. Como ha informado el delegado de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, el texto podría estar aprobado de forma definitiva en torno a dos meses, teniendo en cuenta que ahora tiene que pasar por junta de gobierno local, luego elevarse al pleno y después sacarlo a información pública. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), si no hay alegaciones y pasados 15 días, la nueva ordenanza entraría en vigor.

Entre las grandes novedades que trae la nueva ordenanza con respecto a la anterior es la posibilidad de que los comerciantes ambulantes puedan vender alimentos, más allá de frutas, verduras, frutos secos o bebidas, que es lo que podían hacer hasta ahora. Urbano ha detallado que para que pueda ser así se deberá contar con distintos elementos como el carné de manipulador de alimentos o la refrigeración necesaria para aquellos productos que así lo requieran.

Se introducen también cambios en cuando a las modificaciones de titularidad de los puestos. En este punto destaca la posibilidad de transmisión mortis causa, que hasta ahora no existía, es decir, que si el dueño de un puesto fallece se puede transmitir la autorización del puesto, antes solo se podría hacer inter vivos. Sobre esto último, cuando hay un cambio de titularidad inter vivos ésta no será efectiva hasta que lo decrete la delegación. La razón de este cambio es que hasta ahora existían bastantes problemas al no presentarse la documentación.

También es novedad la inclusión de la posibilidad de alterar los horarios de los mercadillos por condiciones climatológicas. La ordenanza no establece los horarios que se cambiarán si llueve o hace mucho calor, por ejemplo, pero las asociaciones de comerciantes tendrán la posibilidad de solicitar cambios atendiendo a posibles condiciones climatológicas adversas.

La ordenanza "de la tranquilidad"

Según ha considerado Julián Urbano, esta nueva ordenanza es la "de la tranquilidad" y la que "recoge los anhelos" trasladados por el colectivo de comerciantes ambulantes. Cabe recordar que la antigua norma data de 2012, pero se había quedado fuera de los textos normativos que la Junta de Andalucía sacó adelante en 2013 con su Ley de Comercio Interior. Por ejemplo, en la ordenanza municipal los puestos fijos de mercadillo tenían una vigencia de cuatro años y la ley andaluza decía que tenían que ser 15 y prorrogables otros 15.

La ordenanza municipal nueva, ha indicado Urbano, mejora aún más el texto andaluz porque ya incluye en la norma al comercio callejero como puestos de caracoles, de castañas o las barracas de ventas de chuches en Semana Santa o el fútbol, que se regulan a través de un cuerpo normativo propio y que no están incluidos en la normativa autonómica.