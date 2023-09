"El objetivo es abrir la biblioteca antes de que acabe el año, pero no depende de nosotros". Esta es la afirmación realizada este jueves por el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, quien ha atendido a los medios de comunicación para explicar la situación de la Biblioteca del Estado Grupo Cántico, que fue recepcionada en marzo pasado pero todavía no ha abierto al público.

Un día después de que el Ministerio de Cultura haya urgido, a través de una carta, a la Junta de Andalucía a abrir la biblioteca, Eduardo Lucena ha explicado que el Gobierno regional necesita un documento que acredite la cesión del edificio para subrogar los contratos de suministros como la energía eléctrica y el agua, que en estos momentos están a nombre de Tragsa, la constructora de las instalaciones.

Según ha detallado, es necesario certificar que esta infraestructura se enmarca en el convenio general de bibliotecas firmado en 1984 y revisado en 1994, por el que las instalaciones de la avenida de América continúan siendo propiedad del Estado, pero serán gestionadas y conservadas por la comunidad autónoma.

Al parecer, el acta de recepción del edificio recoge que la biblioteca pasará a formar parte de este convenio, pero la Junta no tiene el documento que certifique que esto ha ocurido y, ante ello, no puede acreditar su titularidad para contratar los suministros. "Este es el documento que se le viene pidiendo desde hace bastante tiempo al Ministerio", ha indicado Eduardo Lucena.

Sin embargo, el delegado ha avanzado que confían en recibir el escrito en breve, después de la reunión mantenida por todas las partes (el estudio García de Paredes, Tragsa, el director de la biblioteca, la Agencia Digital de Andalucía y el Ministerio) el martes pasado para establecer los próximos pasos. Una vez que tengan este documento, quieren activar los ascensores del edificio en una semana, lo que les permitirá realizar la mudanza desde la sede actual en la calle Amador de los Ríos.

De hecho, a partir de la semana próxima confían en empezar a trabajar dentro del edificio con la colocación de la señalética, lo que ocurrirá desde el 19 de septiembre según lo avanzado este jueves.

"No tenemos llaves, no hemos entrado"

Eduardo Lucena ha comparecido ante la prensa acompañado por Carlos Jaén, jefe de Instalación y Obras de la delegación de Cultura, y responsable de la puesta en marcha de otras infraestructuras emblemáticas en Córdoba como la Ciudad de la Justicia. El delegado ha explicado que en julio pasado le designó coordinador del trabajo para abrir la biblioteca e interlocutor con el Gobierno de España ante el "maremagnum de no saber qué había pendiente".

De hecho, Eduardo Lucena ha asegurado que "no tenemos llaves, no hemos entrado al edificio. No tenemos el documento de titularidad. Está el compromiso de en breve mandarlo y que se solucione", pero "hoy, 14 septiembre, la Junta no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada dentro del edificio". Por esto, señala que se ha producido "un enfrentamiento irreal. Nadie puede pedir que se abra la biblioteca cuando no tenemos posibilidad de entrar".

En su opinión, "ha habido un juego político" relacionado con las convocatorias electorales. "Han querido, con calzador, endosarnos el edificio y no han sido ni transparente ni honestos con la ciudad de Córdoba. No se debe permitir politizar un espacio cultural", ha reivindicado el delegado.

Desde la reunión del 12 de septiembre, el proceso de apertura de la Biblioteca del Estado en Córdoba cuenta con dos interlocutores, que son Carlos Jaén y otro responsable por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura.

Un plan de emergencia y formación profesional

En cuanto a las tareas que todavía quedan por realizar, Eduardo Lucena y Carlos Jaén han comentado que el Ministerio de Cultura tiene trabajos pendientes relacionados con el mobiliario y la señalética, pero podrían solaparse con la mudanza. La adjudicataria del traslado de los fondos, López Pacheco, ha estimado que se puede realizar en tres meses, pero confían en reducir este plazo.

"La complejidad es que hay mucho libro histórico que no permite el apilado, este es el punto gordiano de la mudanza", ha detallado Carlos Jaén. Así, ha apuntado que "estamos preparando el traslado con López Pacheco para que lo mas fácil sea lo primero y que los espacios con complejidad se estudien pormenorizadamente. En la biblioteca hay un depósito de documentos antiguos que hay tratar de manera especial y serán posiblemente los últimos que mudemos", ha avanzado.

Esta biblioteca es uno de los edificios más punteros en España a nivel tecnológico y, por ello, será necesario formar a los trabajadores. "De Amador de los Ríos, un palacete del siglo XVI, pasamos a uno del siglo XXI", ha comentado el jefe de Infraestructuras de la delegación. "El edificio se maneja desde un ordenador", ha señalado. También se está redactando un plan de emergencia y evacuación, que ha sido dotado con 3.000 euros.