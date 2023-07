Empiezan las obras para construir una segunda residencia para mayores en la zona de Noreña de Córdoba

La segunda residencia para mayores que se levantará en la zona de Noreña, en Córdoba, ya está en obras. La empresa Vitalia ha empezado a construir en el número 39 de la calle Isla Tabarca, en un solar ubicado junto al supermercado Mercadona de reciente construcción, un centro para mayores que tendrá capacidad para180 plazas. El 90% de los residentes podrán estar en habitaciones individuales, mientras que un 10% deberán compartirlas.

La empresa Vitalia logró licencia para llevar a cabo este proyecto en febrero de este año en un solar de 3.200 metros cuadrados. Cuando Vitalia anunció la iniciativa, explicó que la residencia estará especializada en ictus y daños cerebrales y que contará con una unidad de estancias diurnas con capacidad para atender a 40 usuarios. El hospital de día dispondrá de las tecnologías más avanzadas y sistemas robotizados para la rehabilitación del daño cerebral adquirido y para llevar a cabo tratamientos de todo tipo.

Además de las habitaciones, la residencia dispondrá de casas para grupos de no más de 15 personas, que tendrán acceso directo a patios, terrazas o zonas ajardinadas. Cada casa contará con un módulo de cocina para que los residentes y sus familiares cocinen si así lo desean. El centro tendrá también comedores privados y un apartamento para que los familiares puedan alojarse con la persona residente. La empresa no ha concretado las fechas que baraja para su apertura ni el plazo de ejecución de las obras que acaban de iniciarse.

Muy cerca de esta residencia está la que Healthcare Activos ha levantado en un solar ubicado en la avenida de Vía Augusta esquina con Rafael Ortí, cuyo proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Juan Antonio Chastang Gómez. Esta residencia tiene cinco plantas (baja más cuatro en altura) y capacidad para albergar 151 plazas. Según la información facilitada por Healthacare Activos cuando dio a conocer el proyecto, la mayoría de las habitaciones son individuales. El edificio incluye espacios interiores para el cuidado de mayores, entre ellos, una zona para la atención fisioterapéutica y de enfermería; otra para la convivencia, con un salón social; y un espacio ajardinado para el esparcimiento y descanso de los usuarios.

Las obras de este geriátrico empezaron en octubre de 2021 con un plazo de ejecución de año y medio, por lo que están terminadas o a punto de acabar. Ni Healthcare Activos ni el estudio de arquitectura encargado del proyecto han precisado si el edificio está totalmente finalizado ni la fecha prevista para la apertura de esta residencia.

Casi 800 plazas

En un futuro a estas residencias se sumarán otras como la que promueve Thor Private Equity en Huerta de Santa Isabel, en una parcela ubicada ente las dos glorietas de la avenida Donante de Órganos. Se trata de un edificio de siete plantas que ya está en obras y que tiene capacidad para 162 habitaciones, de las que 108 serán individuales y 54 dobles. Esta residencia será gestionada por Amavir. Entre estos tres proyectos que se encuentran en obras y otros previstos que están en una fase más atrasada, Córdoba contará en dos o tres años con 800 nuevas plazas para acoger a mayores.

Otro proyecto, aunque más atrasado, es el que la empresa Unión Sanyres planificó en El Brillante, junto a Orpea Córdoba Sierra. Para ello, Urbanismo dio luz verde en diciembre de 2020 a la formulación de la innovación del PGOU que afecta a la parcela ubicada entre Alcalde Guzmán Reina y Escultor Freila Guevara.

Por otro lado, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo admitió a trámite hace más de un año la propuesta de Estena Inversiones para la implantación de una residencia en el número 1 de la avenida de los Piconeros, entre los Llanos del Pretorio y el Conservatorio Superior de Música, en concreto, entre Cronista Salcedo Hierro y la prolongación de la calle Molina Sánchez Lagartijo. La residencia contará con cerca de 120 habitaciones, en concreto, 114 individuales y tres dobles. Además, dispondrá de 31 plazas de aparcamiento subterráneo.

Proyecto frustrado

Además de estos cinco proyectos, en 2021, trascendió otro más que no llegó a cuajar. La entidad Quavitae Servicios Asistenciales solicitó a Urbanismo una parcela municipal de 4.650 metros cuadrados situada junto a Fepamic y a la Fundación Albor que hace unos años había sido cedida para el hospital privado Averroes y que después recuperó al haberse declarado nula por sentencia judicial aquella entrega. La idea era construir en esa parcela un centro residencial de atención a personas dependientes que incluiría residencia (126 usuarios) y viviendas tuteladas (48). Sin embargo, la empresa, al no estar de acuerdo con las bases, no se presentó al concurso y quedó desierto.