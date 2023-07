Anulan el desahucio de un matrimonio octogenario en Córdoba

Manuel, de 86 años, y su esposa María, de 82, han alejado el fantasma del desahucio que desde 2017 se ha llevado por delante su salud. Tras ser estafados por los promotores de su vivienda, condenados ya por estos hechos pese a que uno de ellos fue absuelto con posterioridad, la vida de este matrimonio ha sido un auténtico calvario.

Nunca imaginaron que la invertir los ahorros de toda una vida en la adquisición de su hogar iban a emprender un camino de penalidades que ha sido cortado de raíz tras el esfuerzo de sus abogados y del hijo del matrimonio. Una llamada lo ha cambiado todo. La Sareb ha comunicado al letrado de la familia que no llevará a cabo el lanzamiento, "que van a dejar en paz a mis padres, que los van a dejar tranquilos", ha indicado a este periódico José Manuel Aranda, hijo del matrimonio afectado.

Según la comunicación de la Sareb, "ellos no desahucian a nadie", y mucho menos a personas desvalidas como sus padres, por lo que "nos han comunicado que van a paralizar el lanzamiento, para lo cual tenemos que mandar una documentación", ha señalado Aranda

El caso de este matrimonio tiene su origen en la adquisición de una vivienda, para la cual destinaron los ahorros dde su vida, un montante de 147.000 euros. Pagaron en mano a los promotores, quienes les avisaron de que sobre el inmueble pesaba una carga de una hipoteca anterior que sería saldada con el dinero entregado. Pero no ocurrió así, se quedaron con el dinero, no cancelaron la deuda y con los años, la Sareb reclamó la deuda, de la que el matrimonio no tenía conocimiento, y posteriormente la amenaza de desahucio.