Bellido regresa a Derecho: “¿Y aquí seguís organizando fiestas?”

“¿Y aquí en Derecho seguís organizando fiestas?”. El alcalde, José María Bellido, concluyó haciendo esta pregunta su disertación sobre Modos y métodos del Derecho Administrativo ante los alumnos de 2º de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Perplejo recibió una negativa por respuesta del alumnado a la que replicó con una onomatopeya y un “pues las nuestras eran brutales”, que sonó sincera. El profesor de Derecho Administrativo, Jesús Coca, a la sazón concejal de Contratación y presidente de Emacsa, que había invitado al alcalde para que le hablara a sus alumnos sobre la organización del Ayuntamiento, corroboró con expresivos movimientos de cabeza la afirmación del primer edil sobre las barriladas universitarias de los años 90. Los alumnos atendieron las explicaciones del alcalde con aparente interés, pero no le preguntaron nada en el turno de preguntas. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, no hubiera, desde luego, desaprovechado la ocasión.

Coca había presentado al alcalde como el CEO de una empresa con 400 millones de presupuesto y explicó que 24 años antes estuvo sentado en esas mismas bancas de la facultad de Puerta Nueva. Bellido les contó a los futuros abogados sus primeros años en la Universidad, los motivos que le llevaron apuntarse en el turno de tarde, (muy distintos a los que confesó su compañero de filas) y cómo estuvieron ligados estos tiempos a sus inicios en la política local. “Estando en el consejo de estudiantes, los del PP me tiraron los tejos”, contó, “y más tarde volvieron a buscarme cuando trabajaba en un despacho de abogados”. El alcalde, que recomendó a los alumnos no dejar nunca de formarse, reconoció que ser político nunca había estado en sus planes, pero que la vida le fue llevando por esos derroteros. "La política local es algo muy vocacional, pero lo que cuenta que tengas suerte, que te esfuerces y que te apoyen tus compañeros o vecinos; aquí no hay trampa ni cartón”, aseveró.

Entrando en materia, Bellido disertó sobre la deuda que el Estado tiene con los ayuntamientos, no solo a nivel de financiación, sino respecto a la descentralización de competencias, que se quedó en las autonomías. También les habló de las tres leyes básicas que rigen los designios de los municipios: la ley de bases de régimen local, la de haciendas locales y la ley de autonomía local (Laula), y en el caso de las grandes ciudades la 57/2003. Repasó las competencias del Pleno y la agilidad ejecutiva de la junta de gobierno, también las estrechas relaciones que se entablan entre los concejales de una Corporación, aunque sean los de la oposición, y lo distinto que es ese cara a cara a los enfrentamientos políticos “que salen en la tele".

Por último, habló de empresas municipales (como la que dirige precisamente Jesús Coca) y de organismos autónomos; de competencias impropias de los municipios (bordeó sin opinar el tema de la tasa turística) y de formas de gestión públicas y privadas para reconocer que la práctica política le ha ido haciendo más pragmático. “La experiencia más que la ideología me dice que hay empresas públicas que funcionan bien y no cuestan más, y que también hay empresas privadas que no funcionan bien y son un desastre. Reconozco que cuando era como vosotros era más de empresa privada, --claro, soy del PP--, pero con el tiempo me he ido moderando”.

Cuando concluyó, los alumnos le aplaudieron: "Ha sido espontáneo; yo no se lo había pedido", aseguró Coca al que es su jefe en Capitulares y que, por cierto, le había ahorrado con la charla una hora de clase.

