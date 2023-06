El Ayuntamiento de Córdoba no ha instalado este año toldos en el centro de la ciudad para suavizar las altas temperaturas estivales. La Delegación de Infraestructuras no realizó el contrato ni en tiempo ni en forma, lo que ha derivado en que no haya espacios de sombra en la calles habituales en las que solían colocarse los toldos: Cruz Conde y Jesús y María y ciertos tramos en Ángel de Saavedra, Gondomar, Manuel de Sandoval, Góngora y Concepción. El alcalde, José María Bellido, lamentó hoy esta situación y reconoció que es un contrato que se les ha resistido a varias corporaciones, incluida la suya. En este sentido, además de los aspectos puramente administrativos, el regidor aludió también a los problemas con las comunidades de vecinos de las calles en las que se colocan toldos ya que no todas están dispuestas a soportar la instalación de los mismos en sus fachadas y azoteas.

El centro de Córdoba se queda este año sin toldos en sus calles En cualquier caso, José María Bellido aseguró que ya están trabajando y en contacto con Comercio Córdoba para que esta situación no se repita el verano que viene y que las principales calles del centro cuenten con los citados toldos. El alcalde indicó, eso sí, que el problema de las altas temperaturas en la ciudad va mucho más allá de cuatro o cinco calles de Córdoba y que es un debate que hay que afrontar con decisión ante el escenario de cambio climático mundial. Para ello, Bellido aseguró que a largo plazo hay que tomar medidas de otro calado, que incluyan una reflexión sobre el tipo de materiales de construcción que se usen para que tengan un menor impacto en las temperaturas o la creación de más zonas de sombras y zonas verdes. Para ello, recordó, se ha impulsado una comisión sobre el cambio climático.