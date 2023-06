El centro de Córdoba se queda este año sin toldos en sus calles

Este año no podrá verse una estampa habitual en las calles del centro de Córdoba en su parte comercial, los ya tradicionales toldos que coloca el Ayuntamiento para dar algo de sombra y aportar algo de fresco al paseo peatonal durante el verano. Según ha podido saber este periódico, la Delegación de Infraestructuras, que se encarga de este asunto, no realizó el contrato ni en tiempo ni en forma, lo que ha derivado en que no haya espacios de sombra en la calles habituales en las que solían colocarse los toldos, esto es, Cruz Conde y Jesús y María y ciertos tramos en Ángel de Saavedra, Gondomar, Manuel de Sandoval, Góngora y Concepción.

Desde principios de mayo, los comerciantes del centro ya habían pedido al Ayuntamiento dos cosas con respecto a los toldos, por un lado, que se instalaran antes y, por otro, extenderlo a más calles y a más centros comerciales abiertos. Lo cuenta a Diario CÓRDOBA el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, que se toma con resignación el hecho de que este año no vaya a haber toldos y que entiende que iniciar ahora el contrato sería llevar la instalación a finales de agosto, algo que entiende no tiene sentido. Córdoba se encuentra en aviso rojo por calor este lunes desde las 13.00 hasta las 20.00 horas Blasco insiste en que contar con estas estructuras en el verano es «una necesidad» y más en una ciudad como Córdoba que, sin ser julio, ya ha entrado en aviso rojo de la Aemet por altas temperaturas. Los toldos, recuerda el presidente de Centro Córdoba, siempre han sido objeto de polémica por entender los comerciantes que son insuficientes los que se ponen. La solución, que pretenden encontrar en este mandato si existe predisposición por parte del gobierno municipal, pasaría por una colaboración público-privada, por ejemplo, poniendo publicidad en las telas. Blasco recuerda que se trata de elementos vitales no solo para el comercio, sino para el turismo y los vecinos.