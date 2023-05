"Los antibióticos son necesarios para las infecciones producidas por bacterias"

¿Qué control lleva a cabo el hospital Reina Sofía sobre un adecuado uso de los antibióticos?

Las medidas se realizan de acuerdo al Pirasoa, programa global para toda Andalucía, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud y de la dirección de los centros. El objetivo fundamental es la mejora en el uso de los antibióticos hasta alcanzar los niveles de países europeos con mejores indicadores. El programa incluye actividades formativas e indicadores del uso de antibióticos, medibles y evaluables, que permiten fijar estrategias de mejora a nivel global del centro y de cada unidad.

¿Qué implica un consumo inapropiado de antibióticos?

Que el resultado clínico del tratamiento pueda no ser el esperado si la indicación no se ha establecido adecuadamente. Los antibióticos, como cualquier fármaco, no están exentos del riesgo de efectos adversos, y una duración excesiva de estos tratamientos eleva el riesgo de complicaciones. Por otro lado, el uso inadecuado de los antibióticos se asocia a la aparición de infecciones por bacterias multirresistentes, lo que constituye un problema cada vez más frecuente a nivel global. En definitiva, el uso apropiado de un antibiótico implica que la indicación, la dosificación y la duración deben ser las adecuadas. Todo ello aumentará el beneficio clínico para el paciente y reducirá el riesgo de complicaciones asociadas al uso de estos fármacos.

¿Qué profesionales del Reina Sofía están implicados en los planes para este correcto uso?

En el hospital existen numerosos profesionales implicados en el uso correcto de los antibióticos. Si hay algo que caracterice un PROA (programa de optimización de tratamiento antibiótico), es que es una labor que debe ser multidisciplinar y que no puede realizarse por una sola persona ni por una sola unidad clínica. Contamos con la participación activa de todas las unidades, con especial implicación de las unidades de Farmacia, Microbiología y Medicina Preventiva.

¿Por qué no resulta positivo tomar antibiótico sin prescripción médica o no tomarse todas las dosis?

La prescripción de los antibióticos por el médico es necesaria, en base a un diagnóstico y frente a patologías que realmente se van a beneficiar de estos tratamientos. Por otro lado, no debemos olvidar que es frecuente que los pacientes a los que se les prescribe un antibiótico presenten otras patologías que requieren un tratamiento crónico y los antibióticos pueden presentar interacciones con el tratamiento habitual que el paciente desconoce. Por eso, es necesario un control médico sobre la prescripción para evitar estos riesgos.

¿Para qué tipo de enfermedades o problemas de salud se recetan más los antibióticos?

Los antibióticos son necesarios para las infecciones producidas por bacterias. Hay que tener en cuenta el tipo de infección de que se trata, qué bacterias son las responsables y la clase de paciente que va a recibir el tratamiento (fundamentalmente qué enfermedades padece o ha sufrido y cuáles son sus tratamientos habituales). La infección urinaria es la más frecuente, a nivel hospitalario y comunitario, seguida de las infecciones respiratorias de origen bacteriano.

¿Para qué patologías se puede prescindir de antibióticos que antes se prescribían?

Los antibióticos son innecesarios y, de hecho no deberían indicarse, en los casos de infecciones virales, ya que no son activos frente a los virus. En estos casos, el uso de estos fármacos debe evitarse ya que no aportan ningún beneficio clínico y, por el contrario, suponen un riesgo innecesario de aparición de efectos adversos, interacciones y resistencias bacterianas. Un ejemplo muy típico de esta situación son los cuadros catarrales de vías altas o la infección por el virus de la gripe, en los cuales el empleo de antibióticos no aporta ninguna ventaja y para las que únicamente debe emplearse tratamiento sintomático.

¿Cómo puede solucionarse la falta de algunos antibióticos y el desabastecimiento puntual de algunos fármacos que se viene dando en los últimos meses a nivel nacional o mundial?

Es cierto que en algunas ocasiones nos encontramos con estas situaciones que son generalmente puntuales y de corto plazo. En estos casos afortunadamente contamos con alternativas de tratamiento, de forma que pueden emplearse otros antibióticos distintos que son igualmente eficaces para tratar las infecciones en las que se emplea el antibiótico que se encuentra en desabastecimiento. En este sentido, es muy importante la labor que desempeña la Unidad de Farmacia del hospital Reina Sofía que nos informa rápidamente al resto de unidades de la presencia de un desabastecimiento de forma que podemos adelantarnos a la situación.

La pandemia del covid ha contribuido a que hayan surgido antibióticos que antes no existían?

La pandemia del covid, al tratarse de una infección producida por un virus, no ha tenido gran impacto en la aparición de nuevos antibióticos. Afortunadamente, después de un periodo de casi una década en la que no se habían comercializado nuevos antibióticos, en los años inmediatamente anteriores a la pandemia comenzamos a disponer de nuevas moléculas que son útiles especialmente para tratar infecciones por bacterias multirresistentes para las que anteriormente no disponíamos de tratamientos óptimos.