David Dorado, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, ha solicitado todos los movimientos bancarios registrados en torno al 22 de agosto del 2022 del grupo municipal de Ciudadanos. El exdelegado de Infraestructuras, fuera del partido naranja y del equipo de gobierno desde su imputación en el caso Infraestructuras, ha pedido amparo al secretario general del Pleno para que se le faciliten las facturas del que fuera su grupo municipal en torno a las fechas en las que supuestamente el concejal Manuel Torrejimeno celebró un almuerzo que pagó con dinero del grupo municipal.

Dorado denunció públicamente esta circunstancia y una conversación de whatsapp en la que Manuel Torrejimeno comunicaba a sus compañeros, los miembros del grupo municipal Isabel Albás y Antonio Álvarez, su intención de celebrar una comida con amigos que quería pagar con las dietas del grupo. En ese mismo pantallazo que dio a conocer a la prensa se podía leer que tanto Albás como Álvarez daban su conformidad a lo solicitado por Torrejimeno.

Por su parte, Manuel Torrejimeno que es ahora primer teniente de alcalde no negó que la conversación se hubiera producido, si bien dijo que lo que no se produjo fue el almuerzo y que la primera factura que se entregó en esas fechas es del 31 de agosto.

Pide amparo al pleno

Ahora David Dorado, que ya hizo un ruego en el pleno de la semana pasada, recurre al secretario general del Pleno para solicitar detalle de todos los movimientos bancarios de la cuenta del grupo municipal de Cs entre los días 22 de agosto —cuando se produjo la conversación— y el 30 de septiembre del 2022, así como la factura del 31 de agosto. Entiende Dorado que al no haber sido atendida su petición de pleno, puede recurrir al secretario para que “emprenda las acciones que considere oportunas” para que le sea notificada la información solicitada.

“Si no tiene nada que ocultar, no se entiende que diga que de ese día no hay factura, y luego no presente ningún papel”, ha dicho Dorado.