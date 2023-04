El edil no adscrito David Dorado ha denunciado este jueves el posible cobro fraudulento de dietas por parte de sus excompañeros del grupo municipal de Cs. Dorado ha enseñado el pantallazo de una conversación de Whatsapp donde participan él mismo, Isabel Albás (ya fuera de Cs), Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez y que se remonta a agosto del año pasado.

En dicha conversación, Torrejimeno escribe lo siguiente: "Buenos días, hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga. Saludos y gracias". A este mensaje responde Álvarez, que le contesta: "No hay problema. Ya sabes el dicho "hoy por ti mañana por mí" y seguidamente Albás dice "ea, ídem". Torrejimeno responde con stickers mandando besos.

Para Dorado, esta conversación demuestra "ninguno de los tres tiene compromiso con Córdoba, ni ética" y ha asegurado que él no contestó porque "me quedé de piedra".

Además de en la sala de prensa, David Dorado ha hecho esta denuncia como ruego en el pleno y ha pedido una copia de la factura de la comida y de los movimientos bancarios del grupo de Cs hasta final del mes de septiembre de ese año. Además ha solicitado que se incorpore al acta del pleno el pantallazo de la conversación telefónica.

El portavoz de Cs dice que la comida que se denuncia "no existe"

El portavoz municipal de Cs, Manuel Torrejimeno, ha asegurado que le pasarán “sin problema” esos movimientos, pero que la comida que denuncia “no existe”. Además ha informado de que preguntará a los abogados si es legal difundir una conversación privada, a lo que Dorado le ha respondido que debe prevalecer la información sobre una supuesta irregularidad.

Por último, el alcalde, José María Bellido, ha replicado a los dos excompañeros de Cs que si tienen problemas entre ellos los diriman en “otro ámbito” y ha recordado que él no es “ni juez, ni fiscal, ni policía”.

Inclusión de Albás en las listas del PP

Por otro lado, Dorado también se ha referido a la inclusión de Isabel Albás en la lista del PP a las municipales y su salida de Cs. Según el edil no adscrito, Albás, "de repente, no se ha sentido identificada con el proyecto de Cs, pero es que nunca se ha sentido identificada". El ex de la formación naranja ha insistido en que cuando Bellido le sacó del gobierno sus compañeros, tanto Albás, como Álvarez y Torrejimeno, "estaban calladitos, esperando a recibir órdenes de su amo para recibir un premio", que en el caso de Albás, considera, ha sido "meterla en la lista", al tiempo que entiende que sus otros dos excompañeros estarán "pendientes de recibir algún carguito".