Más del 80% de las piscinas comunitarias de Córdoba conservan el agua de un año a otro. El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha hecho un llamamiento a aplicar medidas de ahorro ante la grave situación de sequía que padece la provincia.

La capital cordobesa, con más de 11.000 piscinas, de uso unifamiliar y compartido, es la que tiene más instalaciones de este tipo, triplicando la media de Andalucía, donde hay una media de una piscina por cada 28 habitantes, de ahí la importancia de vigilar el consumo de agua durante el periodo estival en un momento crítico como el actual.

En este contexto, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, ha recordado la importancia de instalar sistemas de reciclaje y recuperación de agua, así como del correcto sistema de limpieza y filtración que requieran un bajo consumo de agua para reducir la cantidad de residuos que acaban en el filtro. También indican otras medidas sencillas de ahorro «como contar con pulsadores de tiempo en duchas y grifos, prescindir del agua potable en el riego de jardines y zonas verdes».

Según Romero, «existe una gran preocupación general por la sequía que padecemos y aunque no hay restricciones a la vista en la capital, podemos encontrarnos en una situación difícil si no llueve en los próximos meses». Las recomendaciones van dirigidas también a los propietarios de fincas que aún no se han decidido a mantener el agua de un año para otro, algo que actualmente «se puede hacer sin problema gracias a los productos químicos que hay en el mercado, que no solo suponen un ahorro de agua sino para el bolsillo, ya que son más económicos que vaciar una piscina entera y llenarla cada verano». Este factor es clave en un momento de alza de precios general «que ha aumentado el coste de mantenimiento de las piscinas en Córdoba, donde estas instalaciones son más necesarias que en otros territorios debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el verano».

Juan Manuel Gallardo, técnico de la empresa cordobesa La Piscina, señala que «aún hay comunidades y parcelas donde el agua se tira cada año, lo que supone un gasto extra a la hora de la puesta a punto, ya que el deterioro del vaso de la piscina es mayor en esos casos». La mayor o menor vegetación del entorno de la piscina es fundamental en la conservación del agua limpia, por lo que se recomienda invertir en el cuidado del entorno para que al llegar el verano la intervención sea lo más sencilla posible y el coste de mano de obra menor.

De prealerta a alerta, si el Guadalmellato baja de 53 hm3 dos meses seguidos

Por su parte, la empresa municipal de agua Emacsa señala que Córdoba continúa en estado de prealerta por sequía, la fase más baja. Esto será así mientras el embalse del Guadalmellato esté por encima de 53 hm3 y actualmente está en 56 hm3. «El gasto anual en la capital ronda los 25-30 hm3, una media de 2,5 hectómetros mensuales, aunque varía según los meses del año y aumenta en verano por la evaporación».

El paso al estado de alerta y la activación de un protocolo más restrictivo se produciría si Córdoba se mantiene durante dos meses consecutivos por debajo del nivel de 53 hm3. En esta coyuntura, Emacsa descarta las restricciones, aunque insiste en el mensaje de concienciación y la llamada al uso responsable del agua. «Cada gota cuenta», recalcan.