Cata del Vino 2023: sitio de encuentro entre amigos y de campaña electoral

La Cata del Vino Montilla-Moriles 2023 ha abierto este miércoles sus puertas en la plaza de toros de Córdoba para recibir por primera vez al público en esta nueva ubicación, que no parece convencer a muchos de los habituales. "Este sitio no está mal, pero no tiene punto de comparación con la explanada de la Diputación, mucho más amplia y más cómoda", aseguraba una pareja, "estamos acostumbrados al otro sitio y como está en pleno centro, le viene bien a todo el mundo". La primera impresión de los que iban llegando era esa, incluida la de algún bodeguero, la de un lugar más pequeño debido principalmente a que la plaza de toros es redonda, lo que obliga a cerrar el círculo central, y también al calor que ha presidido la inauguración. A otros, beber vino en el Coso de los Califas les parece que tiene su punto. "Unir las dos tradiciones me parece un acierto", comentaban en un corrillo de compañeros de trabajo, "igual que se usa para conciertos y espectáculos, está bien venir a la plaza de toros a beber vino".

La comidilla de este primer día era las sensaciones que provoca la principal novedad de la Cata del Vino, el escenario, aunque el paso inmediato ha sido celebrar. "Llevamos más de veinte años viniendo el primer día de la Cata todas juntas, a veces diez personas, otras doce y este año seis, pero no faltamos a la cita", explica Bernardina rodeada de amigas, "vinimos una vez por probar y nos encantó, aunque no somos bebedoras habituales de estos vinos, sí en ocasiones especiales y reuniones familiares, este encuentro se ha convertido en una tradición". Tras el brindis correspondiente, empieza la charla y las idas y venidas a los bares. "Hay que comer al mismo tiempo que bebes si quieres salir de la plaza en condiciones", bromeaba una de ellas, "ese es el secreto, este vino no se puede tomar a palo seco si no estás acostumbrada". Mientras unos retoman una buena costumbre, la de encontrarse en la Cata a finales de abril, otros experimentan de la mano de las visitas. Es el caso de Sergio y Jorge, madrileños neófitos en estos vinos, a quienes la anfitriona, Cristina, les ha hecho de guía este año. "No tenemos ni idea de estos vinos, pero queremos aprenderlo todo", bromea Sergio, "de momento, hemos empezado con un Pilycrim y la cosa promete, es suave y entra bien". Más crítica se mostró Cristina con la organización. "Hemos estado esperando un rato largo para entrar porque había cola, pero las autoridades se han puesto delante y al final no se ha respetado el orden", lamentó. Y es que aunque habitualmente el corte de la cinta es un acto institucional al que acuden representantes institucionales, este año de precampaña electoral, ha contado con una presencia masiva de políticos y alcaldables de todos los colores, que a primera hora, casi eran mayoría respecto al resto de público. Estos días, los candidatos y sus equipos tienen claro dónde hay que repartir sonrisas en Córdoba y uno de esos sitios es la Cata, preferentemente, junto a la puerta de entrada al Coso, para que cualquiera que entre pueda verte departir, saludar al contrincante con alegría, derrochar campechanía o estrechar manos a todo el que la ofrezca. La Cata es un lugar en el que los políticos hablan poco, beben algo y ríen mucho. Bastará con revisar más tarde las redes sociales de todos los que aspiran a la alcaldía para comprobar si dieron cuenta de la visita con alguna foto comentada, el formato de campaña electoral más efectivo del siglo XXI. Pero no solo de políticos bebe la cata. El contenido humano real de este espacio se da en los encuentros familiares, de amigos y compañeros. Este miércoles es habitual encontrar, por ejemplo, grupos de policías y guardias civiles, que descansan entre semana para reforzar las plantillas de cara al jueves, viernes y sábado. Es el caso de Fran y su grupo de "picoletos", a quienes se ha visto departir junto a sus mujeres en torno a una copita de vino. "Nosotros somos usuarios de día, y a esta hora, con el calor que hace, lo que nos apetece es un vino joven fresquito", explican sinceros. Integrantes de la Comandancia de Tráfico, saben bien que no se puede conducir después de beber, por eso van andando o en taxi. "En los controles, la gente te dice que se ha bebido solo dos cervezas y ha dado positivo, pero eso no es cierto, con esa cantidad nadie da positivo, el que da es porque ha bebido bastante más". Pasadas las dos, el ruedo de la plaza de toros superaba ampliamente la media entrada mientras seguía llegando público recién salido de trabajar. "He quedado aquí con unos amigos para tomar una copa antes de ir a recoger a mi hija", explicaba un joven en la puerta de la plaza tras colgar el teléfono. ¿Profesión? "Policía Local, como aquellos compañeros del fondo, por eso mi paso por aquí es fugaz, hoy estoy de descanso y mañana estaré como ellos". La Cata del Vino no ha hecho más que empezar. Tras el cierre de por la tarde, reabrirá a las 21 horas. Para acceder, será obligatorio tener entrada. Una vez dentro, no habrá problema para recargar los tickets. Hasta la 1 de la mañana, habrá tiempo de brindar, bailar y brindar otra vez. Aún queda mucha cata por delante.