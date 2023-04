«Un viaje de este tipo siempre marca, de una forma u otra»

La carloteña María Soledad Benito siempre ha tenido claro que quería formar parte de las Fuerzas Armadas y un primer contacto con el cuerpo la ha llevado a hacer historia a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, con el que navega ahora por el mundo. Este barco ha sido el primer crucero de instrucción que en sus 95 años de navegación consigue cruzar el Cabo de Hornos, algo que llena de orgullo a toda la tripulación.

De La Carlota a alta mar... ¿cómo llegó a la Armada?

Siempre quise ser Guardia Civil pero no llegaba a la estatura que pedían, y hace dos años la cambiaron y me pareció buena idea entrar en el Ejército como primer contacto con las Fuerzas Armadas, y, dentro de estas, la Armada fue el ejército que más me gustó.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Lo que más me gusta es que es un trabajo activo, todos los días aprendes algo nuevo y que es un trabajo en equipo. Hay buen ambiente y te intentan echar un cable siempre que lo necesitas. Al fin y al cabo tus compañeros se convierten en tu familia aquí.

¿En qué ha consistido la travesía en la que están embarcados? ¿Con qué objetivo se inicia?

La misión de este buque es formar a los futuros oficiales de la Armada y ejercer funciones diplomáticas como una embajada flotante española.

¿Como ha sido formar parte de un hecho histórico para el Juan Sebastián Elcano en sus casi 100 años de historia?

Se vivió con mucha incertidumbre, ya que el tiempo y las corrientes eran muy cambiantes y no daban tregua para que pudiéramos cruzarlo con seguridad, pero al fin encontramos una ventana en la que las aguas se calmaron un poco y pudimos hacerlo.

¿Ha costado conseguirlo? ¿Qué dificultades han encontrado hasta ahora?

El clima, sin duda, teníamos sensaciones térmicas de -4 grados, además de las lluvias, los granizos, el frío, que dificultaba muchísimo el trabajo de todos, teniendo en ocasiones que prohibir el paso por cubierta...

¿Qué se siente al haberlo vivido en primera persona?

Toda la dotación y alumnos lo vivimos con mucha ilusión, saber que vamos a formar parte de la historia de este barco nos llena de orgullo. Se podía sentir en cubierta la ilusión y satisfacción de haberlo conseguido.

¿Donde se encuentran actualmente y cuándo regresan?

Estamos de camino a Lima, Perú. La entrada en el puerto está prevista para el 15 de abril -esta entrevista se hizo el día 14-, y regresaremos a casa, Cádiz, el día 21 de julio, aunque a España llegaremos antes. El 12 de julio atracaremos en Marín para que desembarquen los guardiamarina para su jura de bandera.

¿Cómo está siendo la experiencia?

Para mí esta siendo única. Navegar a vela, cruzar océanos, conocer cómo se hacía hace muchos años, conocer tantos países, la familia que creas aquí... Es una experiencia que hay que vivir si tienes la oportunidad.

Dentro de la Armada, ¿cuál es su función?

Yo soy marinera y mi especialidad es maniobra y navegación, es decir, llevar el barco y todas las maniobras que se realizan como el fondeo, el atraque, dar y recibir embarcaciones, maniobras de petróleo y aprovisionamiento...

Y, actualmente, ¿cuál es su trabajo diario?

La dotación de maniobra se divide principalmente en los 4 palos que tiene el barco, y nuestro trabajo aquí es el mantenimiento de ellos; dar y aferrar las velas; y las maniobras de atraque en puerto. Lo mejor, sin duda, son las descubiertas. Subimos por la mañana y por la tarde para revisar que todo funcione correctamente.

¿Es la primera vez que se adentra en un viaje de este tipo?

Sin duda, lo más lejos que he estado de España ha sido en Portugal, por eso creo que está siendo tan impactante para mi conocer tantos sitios y gente nueva. Al final, un viaje como este, de estar seis meses fuera de casa, navegando por el mundo, marca de una forma u otra.

¿Cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo?

Quiero seguir navegando, al menos otro crucero más. Después, sigo dudando si promocionar en la armada o intentarlo ahora que ya puedo en la Guardia Civil. Sea como, sea quiero seguir formando parte de las fuerzas armadas.