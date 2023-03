El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha negado hoy rotundamente que su gobierno municipal tenga intención de privatizar el servicio de ordenanzas en los museos municipales. El regidor ha hecho esa afirmación después de que los trabajadores municipales de este servicio mantengan su intención de ir a la huelga el Jueves Santo, el Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección así como todos los fines de semana del mes de mayo para reivindicar mejoras laborales y más personal en el servicio. La plantilla se reunió hace unos días con miembros del equipo de gobierno sin que, de momento, se haya alcanzado ningún acuerdo por lo que la huelga sigue convocada. Cabe recordar que el año pasado, también en Semana Santa, alguno de estos espacios permaneció cerrado al público. Alcázar, el Julio Romero de Torres, el Taurino, la Posada del Potro y los Baños Califales son los espacios que podrían verse afectados.

"No vamos a privatizar los museos es un compromiso firme y algo de sentido común", ha dicho esta mañana Bellido a los periodistas explicando que sería imposible llevar a cabo la externalización de este servicio en menos de dos meses que restan de mandato antes de las elecciones municipales del 28M. "Lo niego porque no queremos hacerlo y es imposible que se haga", ha reiterado.

En este sentido, el regidor aseguró que hay un compromiso de incrementar la plantilla, que de hecho este año se han incorporado 3 personas más y que "el año que viene podríamos seguir incrementándola", ha dicho. Asimismo, Bellido --que ha dicho respetar el derecho de los trabajadores a la huelga-- entiende que el equipo de gobierno tiene "poco más de margen" para negociar.

Salvador Fuentes, por su parte, también redundó en la idea de que "no hay intención de privatizar servicios; es absolutamente falso" y ofreció a la plantilla seguir hablando. "Tenemos la mano tendida para llegar a un acuerdo". No obstante, el edil del PP también aseguró que no se quedarán "de brazos cruzados" si finalmente los museos municipales no abren porque "hay que garantizar el servicio", dijo aunque sin explicar cómo lo haría.

Sentarse antes de Semana Santa

Joaquín Pérez, representante de los trabajadores de los museos municipales en el comité de huelga, ha pedido hoy al alcalde que vuelvan a sentarse de nuevo a negociar y hacerlo antes de Semana Santa "no como ocurrió el año pasado". La plantilla de 22 trabajadores (los sindicatos cifran eb 29 las necesidades mínimas de personal) dice reivindicar lo mismo que hace un año, porque aunque se han incorporado efectivamente tres nuevos ordenanzas se han producido otras tantas jubilaciones y otras que están por venir este mismo año, además de bajas. "La situación es crítica", asegura este trabajador. Además reivindican regularizar el puesto específico de ordenanza de museos.