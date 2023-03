La junta de gobierno local ha aprobado esta mañana el plan de tráfico y seguridad de la Semana Santa de Córdoba de este año 2023, un documento que incluye pocas novedades respecto a años anteriores y que vuelve a poner el foco de atención en la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral. El objetivo del plan es facilitar la accesibilidad, movilidad y seguridad de las personas durante el desarrollo de los desfiles procesionales, para lo que se establecen en todo el trazado de la carrera ificial un itinerario peatonal de 1,80 m. de anchura (salvo estrechamientos puntuales de 1,50 m.) en la parte colindante con los edificios, por detrás de las zonas utilizadas por palcos y sillas que garantice la movilidad y la evacuación de personas en caso necesario. Estos itinerarios peatonales son de libre acceso pero no se permite permanecer en ellos si no es para ir de un sitio a otro.

La carrera oficial se cerrará 90 minutos antes de la entrada de cruz de guía el lunes, el martes, el miércoles y el domingo de Resurrección; y 120 minutos antes, el Domingo de Ramos, el jueves y el viernes.

Para la elaboración del plan y para su puesta en marcha se ha contado con coordinación de todos los servicios implicados: Policía Local y el departamento de Movilidad y los Cuerpos Policiales, personal de seguridad privada y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El plan, que en su fase preliminar ya ha empezado a aplicarse para el montaje de palcos, se desarrollará desde el 2, Domingo de Ramos, al 9 de abril, Domingo de Resurrección. El desmontaje se realizará entre ese día y el 10 de abril.

Carrera oficial

La Carrera Oficial de la Semana Santa tiene el trazado ya consolidado desde el traslado de los desfiles en 2017: Puerta del Puente (Palco de entrada), Plaza del Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Entrada Santa Iglesia Catedral (Puerta del Perdón), Patio de los Naranjos, Interior de la Santa Iglesia Catedral, Salida Santa Iglesia Catedral (Puerta de Santa Catalina). Los recorridos procesionales por la carrera oficial han de estar delimitados por vallas.

Se establece como zona de libre tránsito peatonal la calle Cardenal Herrero (desde Puerta del Perdón hasta su intersección con la calle Magistral González Francés). Igualmente Magistral González Francés en sus tramos entre Cardenal Herrero y la plaza de Santa Catalina.

Accesos peatonales a la carrera oficial

Para acceder peatonalmente a la carrera oficial podrá hacerse por la Puerta del Puente; Amador de los Ríos / Sta. Teresa Jornet (acceso recomendado a las localidades de palco ubicadas en la calle Torrijos y Plaza del Triunfo); Medina y Corella esquina plazoleta de acceso a la Filmoteca (acceso recomendado a las localidades ubicadas en la calle Torrijos e interior del Patio de los Naranjos por las puertas Deanes y Postigo de la Leche); por la Judería y la calle Manríquez (acceso recomendado a las localidades ubicadas en la calle Cardenal Herrero e interior del Patio de los Naranjos por las puertas Deanes y Postigo de la Leche); por Cardenal Herrero (acceso recomendado a las localidades ubicadas en esta calle e interior del Patio de los Naranjos por las puertas Deanes y Postigo de la Leche); por Corregidor Luís de la Cerda / Caño Quebrado / Magistral González Francés / Cardenal González; Plaza de Santa Catalina (acceso a las localidades ubicadas en la calle Magistral González Francés) y calle Canónigo Torres Molina.

Las principales vías de acceso de vehículos de emergencia y evacuación de personas en caso necesario, son la calle Amador de los Ríos y Ronda de Isasa (hacía o desde el Puente de S. Rafael).

Acceso al Patio de los Naranjos

El Patio de los Naranjos dispone de 6 accesos: Puerta del Perdón (muro norte): se destina a la entrada de los cortejos procesionales y puntualmente se utilizará también como salida de aquellas cofradías cuyas dimensiones de pasos no permiten su salida por la Puerta de Santa Catalina; Puerta de Santa Catalina (muro este): se destina a la salida de los cortejos procesionales; Puerta de la Grada Redonda (muro este): se destina a la entrada y salida accesible para localidades en palcos y sillas situadas frente al lienzo norte de la Santa Iglesia Catedral; entrada de espectadores de pie y salida accesible para los espectadores de pie; Puerta del Caño Gordo (muro norte): se destina a la salida de espectadores de pie; Postigo de la Leche (muro oeste): se destina a la entrada y salida accesible para localidades de palco y sillas situadas en las galerías porticadas y frente al lienzo norte de la Santa Iglesia Catedral; Puerta de los Deanes (muro oeste): se destina exclusivamente a la salida en caso de evacuación y/o emergencia.

Los anteriores accesos/salidas serán controlados por personal de seguridad privada bajo la dirección de los responsables de la Agrupación de Cofradías.

Los itinerarios de entrada a la carrera oficial de las diferentes procesiones son los siguientes : Cruz del Rastro, Ronda de Isasa (hermandades con sedes en el sector centro- levante de la ciudad); Puente Romano (hermandades con sedes en la zona sur de la ciudad ubicadas en el margen izquierdo del Río Guadalquivir) y Sta. Teresa Jornet, Ronda de Isasa (hermandades con sedes en el sector centro-poniente de la ciudad).

A partir de la Cruz del Rastro, sin penitentes

De nuevo se impedirá el acceso a los penitentes que acompañan a las procesiones a partir de ese punto del casco. Así, los penitentes que acompañen a las procesiones que provengan de la calle Lineros se desviarán hacia la plaza del Potro y la calle Enrique Romero de Torres, mientras que si acceden a la carrera oficial desde la calle San Fernando se desviarán por la calle Romero Barros. Asimismo, los penitentes que acompañen a las procesiones que discurran por Teresa de Jornet se desviarán a partir de la intersección con la avenida del Alcázar. Será personal de la Agrupación de Hermandades y Cofradías la que ordene estos desvíos. Los penitentes se podrán reincorporar a sus procesiones una vez que estas superen la carrera oficial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba colocará vallas en la calzada para facilitar la salida de las procesiones de la Cruz del Rastro y su incorporación a la Ronda de Isasa. Asimismo, se instalarán vallas en la intersección del Paseo de la Ribera con la calle Enrique Romero de Torres para impedir el acceso de vehículos hacia Ronda de Isasa y se pondrán vallas elásticas desde Diario Córdoba hasta Ronda de Isasa (en Caño Quebrado) para delimitar la presencia de público por el paso de procesiones. A partir de Caño Quebrado, las valles serán fijas.

Cortes de tráfico

Además de los cortes de tráfico que implicarán los distintos desfiles procesionales, se verán afectadas numerosas vías por el corte diario de la carrera oficial, como la calle Amador de los Ríos y Santa Teresa Jornet; las calles Encarnación y Rey Heredia y su entorno, así habrá también corte del tráfico rodado, excepto el acceso a cocheras en Claudio Marcelo y Ambrosio de Morales; cambio de sentido de circulación de la c/ Pompeyos, para dar salida hacia la Plaza de la Compañía y Tendillas; las calles Lópe de Hoces y Tejón y Marín; plaza Ramón y Cajal y Valladares; Cruz del Rastro y Roda de Isasa; Carmen Olmedo Checa y la avenida del Campo de la Verdad, desde donde se cortará el acceso de vehículos hacia la Cruz del Rastro; Paseo de la Ribera y Enrique Romero de Torres; Mucho Trigo y el Paseo de la Ribera, la avenida del Alcázar y el Puente de San Rafael que permanecerá cortado durante el horario de cierre de la carrera oficial, y cuando alguna procesión discurra por la zona de Fleming; o la calles Espartería y Diario Córdoba, así como Claudio Marcelo y María Cristina.

Paradas de taxis

Desde el día 22 de marzo hasta el día 10 de abril, ambos inclusive, las paradas de taxis y coches de caballos ubicadas en la calle Torrijos, se trasladan provisionalmente a la c/ Amador de los Ríos, la primera, y a la c/ Tomás Conde la segunda, por resultar incompatible su mantenimiento en la c/ Torrijos con el montaje de las instalaciones. Del día 02 al día 09, en horario de cierre de la carrera oficial, la parada de taxis se traslada a la Avda. del Alcázar próximo a la intersección con la c/ Teresa Jornet. La de coches de caballos se mantiene en la c/ Tomás Conde mientras no resulte incompatible con el desarrollo de las procesiones.

Aparcamientos

La recomendación del Ayuntamiento es utilizar el transporte público para moverse esos días por Córdoba, pero en caso de necesidad se habilitará un aparcamiento en la zona de El Arenal. Con carácter general, la prohibición de estacionamiento en algunas calles por las que discurren procesiones tendrá el siguiente horario. El Domingo de Ramos, de 7.00 horas hasta las 2.00 de la madrugada del lunes; el Domingo de Resurrección, de 7.00 de la mañana a 17.00 horas; y el resto de los días, de 14.00 horas hasta la 4.00 horas de la madrugada del día siguiente. Estos horarios pueden variar en alguno de los itinerarios debido al horario específico de las salidas procesionales, en concreto, es el caso de La Estrella y la Merced, el lunes; y de la Soledad, el viernes.