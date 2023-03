Los vendedores de prensa de Córdoba, asociados bajo las siglas de Aveprenco, han celebrado este fin de semana una asamblea general en la que han decidido por unanimidad iniciar movilizaciones para denunciar "la negativa del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el alcalde, José María Bellido, a prorrogar las concesiones municipales para la venta de prensa y otras publicaciones en quioscos, como se ha hecho en otras ciudades ante el mismo problema". Según Mariano César Martínez, presidente de la asociación, llevan un año negociando la definición de la nueva ordenanza que regulará el trabajo que realizan sin éxito. El principal punto de escollo es el de la prórroga de la concesión de los quioscos, una concesión que, según la ley, puede extenderse hasta 75 años y que en Córdoba se concedió por un periodo de 50 años, por lo que la ampliación sería por 25 años más. "Los diez quioscos de la zona Centro perderán la concesión de aquí a dos o tres años", explica César, "si no se concede la ampliación, todos cerrarán y en un par de años no habrá quioscos de prensa en toda esa zona". Recuerda Aveprenco que en la ciudad había 50 quioscos en los años 80, de los cuales 30 están cerrados y solo 20 siguen funcionando. "De esos 20, 10 tienen la concesión próxima a caducar y todos están en el Centro", recalca.

La asociación reclama que se proceda como en Sevilla, donde el Ayuntamiento votó por unanimidad de todo el Pleno la ampliación de la concesión otros 25 años, y recuerdan que hay jurisprudencia del Supremo que respalda esta medida. Los afectados dicen no entender los argumentos de Urbanismo, que justifica su negativa "porque perjudicaría a otras personas que pudieran estar interesadas en hacerse con un quiosco". Para César, "esto no tiene ningún sentido porque no hay gente interesada en abrir quioscos de prensa y los que estamos, que llevamos toda la vida con esto, solo queremos resistir porque somos demasiado mayores para cambiar de oficio y demasiado jóvenes para jubilarnos", apostilla.

Tampoco entienden que durante la pandemia se declarara a los quioscos de prensa como servicio esencial, obligándoles a abrir en condiciones de crisis sanitaria, y que ahora "el Ayuntamiento esté dispuesto a prescindir de ellos". "El cierre de los quioscos supondrá no solo la ruina económica y el drama laboral de los afectados sino el desabastecimiento de prensa, publicaciones y demás servicios desde Las Tendillas a Gran Capitán, Tejares, Colón o el Paseo de la Victoria".

En este contexto, anuncian que pondrán en marcha una campaña de recogida de firmas y concentraciones en el Ayuntamiento, aunque tampoco descartan la huelga si el Ayuntamiento no reconsidera su posición.

"Una propuesta que no es legal"

Por su parte, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, afirma que llevan un año en conversaciones con los quiosqueros, a quienes acusa de "querer implantar una propuesta que legalmente no es posible" y advierte de que "no vamos a aceptar este tipo de presiones sabiendo que la propuesta no es legal". Según Fuentes, la Gerencia de Urbanismo "sacará la ordenanza en abril". Asegura que el Ayuntamiento ha bajado este año la tarifa fiscal a los quiosqueros, que se está buscando una fórmula y que hay "una predisposición total" a llegar a un acuerdo, pero insiste en que es una cuestión "de alcance jurídico que va más allá del objetivo de renovar una ordenanza que está desfasada y que hay que actualizar a los nuevos tiempos con usos más competitivos y atractivos para los quiosqueros". Esos nuevos usos, según Aveprenco, incluirían la incorporación de otros servicios como cajeros automáticos adosados o consignas para entrega de paquetería.