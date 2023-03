Bajo el lema 'Ahora que ya nos veis, hablemos', el Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña en pro de una "educación sexual para la igualdad" que ha sido muy comentada en redes sociales. Dicha promoción, tiene como eje central un spot y un cartel, ambos protagonizados por Lyzeth Bedoya, una actriz colombiana que vive en Córdoba desde hace años, donde ha estudiado en la Escuela Superior de Arte Dramático.

Sobre la campaña

El spot y el anuncio, que fueron lanzados con motivo del 8M, Día de la Mujer, y que tiene recorrido durante todo el mes de marzo, pretende poner en valor la educación sexual y el papel que juega esta en una sociedad más igualitaria, según señala el Ministerio de Igualdad. Se pretende "fomentar el diálogo y la conversación en torno a la sexualidad, así como la eliminación de tabúes y la apuesta por la educación sexual" apunta.

Para ello, Ogilvy Madrid, agencia que ha realizado las piezas, toma como protagonistas a una pareja no normativa y a otra con discapacidad, además de un padre y su hijo y una mujer de 60 años. Durante el vídeo, se exponen situaciones de la vida diaria que se tachan de "silenciadas", como es el caso de la sexualidad en las personas de avanzada edad, y busca darle voz y normalizarlas.

La reflexión de la actriz formada en Córdoba

Lyzeth Bedoya protagoniza tanto el vídeo como el cartel, con una pareja que se aleja de los estándares habituales. Nacida en Medellín, se ha formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, a la que ya no pertenece desde hace dos cursos.

Posteriormente, Bedoya ha publicado un post en su Instagram en el que reflexiona a tenor de este último trabajo realizado y sobre lo que ha significado para ella. La actriz cuenta experiencias personales sufridas por su cuerpo y que ha recordado mientras trabajaba en la campaña, "no paro de recordar una clase en la que salí llorando porque teníamos que ponernos en ropa interior y me bloqueé", señala respecto a su etapa de formación. También hace alusiones a su vida personal con frases como "fueron tantas veces las que la sociedad me dijo que si no era delgada nadie llegaría a sentir deseo sexual por mí".

Además, concluye que llevar a cabo a este trabajo ha sido un paso adelante para ella importante a nivel, no solo profesional, también personal, "ver que pude exponerme así aun sabiendo no solo que lo vería España entera, sino que habrían miles de críticas sobre el anuncio, sobre mi físico... Y aún así, lo que me dio miedo hace unos años... Hoy ya no".