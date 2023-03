Ayoub y Mohamed, usuarios de Fundación Don Bosco: "Cuando llegas aquí empiezas de cero"

La Fundación Don Bosco es una de las entidades referentes en Córdoba en la ayuda a la emancipación de jóvenes migrantes extutelados. Además de las plazas de alta intensidad, participa en el programa Acompaña para los que están en situación de sinhogarismo, ya que no siempre hay plazas para todos. En el último año, a raíz del cambio de Reglamento de Extranjería que ha agilizado la tramitación de la documentación, llegan a Córdoba muchos chavales con 18 años recien cumplidos de otras comunidades como Ceuta en busca de un lugar seguro donde vivir. Es el caso de Ayoub y Mohamed, con 19 y 18 años, respectivamente. Ambos son marroquíes y llegaron a España después nadar tres horas hasta alcanzar Ceuta, en busca de un futuro mejor.

Al cumplir 18, les dieron su maleta y se quedaron en la calle. «Cuando llegas aquí empiezas de cero y cuando cumples 18 empiezas otra vez», explica Ayoub que se maneja muy bien con el español, «yo vine a Córdoba para pedir una plaza aquí y salió favorable, así que desde diciembre estoy ahí». No solo tiene alojamiento sino que ya ha conseguido un trabajo. «Soy camarero en la cafetería Roldán y estoy muy contento», asegura convencido, «además, voy a hacer un curso de carretillero para tener más cosas». Antes, trabajó en un hotel, en un bar de Lucena y en el Mercado Victoria. Polifacético total, también es payaso en los Buzzetti Clown y su aspiración a largo plazo es convertirse en actor.

Mohamed cumplió la mayoría de edad el 12 de enero. Más tímido que Ayoub y con menos dominio del idioma, está alojado en las plazas de ola de frío de la casa de acogida municipal, junto a otras personas sin hogar, a la espera de que surja alguna plaza en Don Bosco. Manuel Estévez, coordinador del programa Buzzetti en Córdoba, los extutelados de Andalucía tienen prioridad frente a los de otras comunidades, aunque últimamente, están viendo cómo llegan muchos chavales de Ceuta y Melilla hasta aquí. Mohamed, un fenómeno con el balón, está aprendiendo español y asistiendo a talleres de refuerzo de habilidades sociales y empleabilidad, además de un curso de cocina. Su sueño es ser futbolista, pero la idea de ser cocinero también le entusiasma. «El último domingo de marzo saldrá de la casa de acogida y si no hay plazas libres, irá a la calle, como hay muchos otros chicos de la misma edad». Entre las plazas de ola de frío de la casa de acogida del Ayuntamiento y la de Cáritas, hay más de una decena de jóvenes extranjeros en la misma situación.

Mohamed, sin embargo, no pierde la esperanza. Ayoub no deja que lo haga: «Si eres bueno y estás con Don Bosco, no te faltará nada».