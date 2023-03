La Policía Local vuelve a tener problemas en el cobro de la llamada productividad, un complemento salarial que cobran los agentes cuando cambian su turno de trabajo para reforzar servicios en determinados eventos como Semana Santa, fiestas de mayo o carreras populares. Aunque fuentes de la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba niegan la mayor y aseguran que hay absoluta normalidad y que la productividad se abonará en el mes de abril, algunos sindicatos como el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos (Siplb) han convocado ya asambleas para estudiar qué acciones emprender ante el retraso de estos abonos y ante la "falta de certezas" de que vaya a cobrarse.

En este sentido, el sindicato Siplib ha asegurado a sus afiliados en un escrito que el Ayuntamiento de Córdoba no garantiza en abril el abono del segundo semestre de la productividad del 2022 tras una sentencia del Juzgado de lo Social que cuestiona la distribución de ese complemento, y porque --según se indicó en la comisión de Recursos Humanos-- "no hay presupuesto municipal para 2023". De hecho, el sindicato lamenta también que sigan sin aprobarse los criterios de productividad para el 2023 ni la cuantía económica de la que se dispone para cubrir este servicio, aunque la plantilla hace productivdades con normalidad desde el mes de enero.

No es suficiente

Para el Siplib, la palabra de los responsables del servicio sobre que abonarán la productividad "no es suficiente" , ya que el expediente aún no ha pasado por Intervención, ni existe "un informe de Tesorería asegurando que hay crédito para pagar estos atrasos que sabemos que no existe, no solo este informe, tampoco hay crédito. Sólo tenemos la palabra del político; lamentándolo mucho, no es suficiente", dicen desde Sipilb.

Por todo lo anterior, el sindicato ha convocado una asamblea informativa el 17 de marzo a las 11 horas en el salón de actos del Servicio de Extinción de Incendios para tratar la situación actual del estado de tramitación del segundo semestre de la productividad del 2022; el estado del expediente de abono de la Feria del 2021; el abono de variables a mes vencido (sábados, domingos, festivos, noches y juicios; así como las compensaciones por las prolongaciones de jornada o la actualización de las cuantías que se recogen en convenio para los turnos de festivos, domingos, sábados y noches.