El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha rechazado, una vez más, que la parada de Cercanías que debe ir en la zona de Levante se ubique en la avenida de la Igualdad, tal y como ha defendido el Gobierno central y refrendó este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, en el foro organizado por Diario CÓRDOBA Presente y futuro de las infraestructuras y la movilidad.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, cree que en este asunto "no hay posibilidad de consenso" porque el Gobierno tiene motivos "economicistas" para ubicar el apeadero en la Igualdad y no en Fátima, que es lo que exigen los vecinos. Según De Gracia, establecer la parada en la avenida de la Igualdad saldría más barato al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero la verdadera "rentabilidad social" sería ubicarla en el barrio de Fátima.

El presidente del Movimiento Ciudadano sostiene que el estudio realizado por el Gobierno para defender la avenida de la Igualdad como localización idónea llega a meter a posibles usuarios y vecinos de la zona que están incluso más cerca de la estación central que de la futura parada. Además, alega que ponerla en Fátima supondría un beneficio para un barrio que cada año gana más población estudiantil universitaria y que tendría que desplazarse al campus de Rabanales.

Sobre la parada del Parque Joyero

Sobre el hecho de que la ministra no se refiriera a una posible parada del Cercanías en el Parque Joyero, De Gracia entiende que el apeadero gana ahora enteros con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) puesto en marcha. Sobre el hecho de que el Gobierno ya haya hecho un estudio de demanda y no vea necesidad del apeadero, el presidente del CMC considera que si existe la oferta esos posibles usuarios llegaría y ya no solo del Parque Joyero o de del CEFC, sino de barrios cercanos.

La variante Oeste, en manos del Gobierno

Otro tema sobre el que se ha creado polémica tras las declaraciones de la ministra de Transportes ha sido el relacionado con la variante Oeste, sobre la que el Gobierno ha instado a la Junta a promover un encuentro para intentar desencallar el proyecto.

El interés principal, dice De Gracia, lo tiene que tener el Estado, teniendo en cuenta que asume la mayor parte del coste de la obra. Una vez se deje claro ese interés, sería el Gobierno, entiende el presidente del CMC, el que deba hablar con Junta y Ayuntamiento para requerir de la primera su colaboración firmada en convenio y, del segundo, una posible cesión de suelos.