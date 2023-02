Isidro Molina: "Siguen buscando a Paco, lo cual para nosotros es una tranquilidad"

Isidro Molina, el padre de Paco Molina, joven cordobés que desapareció el 2 de julio de 2015, se ha reunido este miércoles con la sección de Desaparecidos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Madrid, encuentro en el que le han confirmado que "aún existen varias líneas abiertas para intentar de encontrar a mi hijo", por lo que se descarta que se hubiera agotado la investigación como apuntaba hace unos días un exsubinspector de Policía Nacional a otro medio de comunicación.

"Al conocer esas declaraciones, pedí reunirme con los investigadores y con algún superior. Este miércoles me han trasladado que continúa habiendo varias líneas abiertas. Existe una línea que se abrió hace dos años de un entorno de personas mayores de una ciudad que no me pueden decir, que podían saber algo sobre la desaparición", aunque por ahora "no ha dado sus frutos", ha apuntado el progenitor, quien espera que haya resultados y "pronto se sepa algo de Paco". También, ha comentado que "en este tiempo han surgido otras líneas de investigación que han llegado al final y no han llevado a ningún sitio y se han cerrado".

A la espera de alguna pista nueva

"Me insisten que en otros casos se llegan a agotar las líneas de investigación y hay que estar a la espera de que surja algo nuevo, pero que en el caso de mi hijo no es así, que siguen buscando a Paco, lo cual para nosotros es una tranquilidad", ha añadido Isidro Molina.

Isidro Molina ha recordado que su teléfono está abierto desde el 2 julio de 2015, "no lo apago ni de día ni de noche, siempre pendiente de él", El padre de Paco Molina destaca que hay varias vías para tratar de colaborar con la búsqueda de su hijo, como son un correo electrónico buscandoapacomolina@gmail.com y el apartado de correos 3011 de Córdoba, para quien crea que pueda tener alguna pista del lugar en el que se encuentra su hijo. Además, a través de las redes sociales y de Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal se sigue dando difusión de la demanda de esta familia, con varios teléfonos de contacto; se muestran las posibles vías de colaboración y cuál podría ser el aspecto actual de Paco Molina, después de que hayan pasado casi 8 años de su desaparición.