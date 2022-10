El recuerdo de la desaparición de Paco Molina se apuntala con la presentación de un libro sobre su caso

Esta tarde ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Córdoba un acto para que no se diluya en el olvido la desaparición de Paco Molina, porque “dejar de hablar de una persona que ha desaparecido es condenarla al olvido”, señala a este periódico Isidro Molina, padre de Paco. En la cita de esta tarde, organizada por Afadecor -Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos- y la Fundación Europea por las personas desaparecidas, QSDGlobal- se ha abordado el múltiple impacto que produce una desaparición a través de los testimonios de la psicóloga Rocío Aceituno, del periodista y portavoz de QSDGlobal, Paco Lobatón y de investigadores de la UDEF que están abiertos a cualquier consulta que se les quiera hacer.

Pero también se ha presentado un libro, Paco Molina. La búsqueda continúa, escrito por Mariola Pérez, estudiante de Derecho. Con él la joven pretende ayudar a la familia de Paco en su búsqueda. Tal y como explica a este periódico, su interés por este tema le llevó hasta la Fundación Quién Sabe Dónde y a través de ahí contactó con los padres del joven que le contaron con detalle el caso: “me llamó mucho la atención cómo me lo contaban y, sobre todo, la poca ayuda que han tenido. Vi una oportunidad de sacar a la luz su caso a través de este libro”. La autora, a través de esta obra, ha querido crear un vínculo del lector con la parte más emocional de Paco, “lo conocemos a través de una foto pero a nivel más íntimo, cómo ha sido su infancia, cómo es su carácter, son aspectos que apenas se conocían hasta el momento”. Una labor que le ha llevado un año de investigación y que ahora está disponible a través de Ediciones Albores.

La búsqueda que no cesa

Los investigadores de la desaparición de Paco Molina continúan trabajando. El pasado mes de julio, miembros de la Policía Nacional viajaron hasta en tres ocasiones hasta Córdoba a realizar gestiones relacionadas con el caso “pero no nos contaron qué hacían” explica Isidro Molina, para quien este hecho es muestra inequívoca de que la búsqueda del joven continúa activa. También en este pasado julio, las pesquisas policiales apuntaban a la ciudad de Roma como posible lugar del paradero de Paco en un itinerario que ha recalado ya en más de diez países, si bien, Italia es uno de los principales donde se han llevado a cabo varias búsquedas.

“Poco antes de verano llegó una información de que Paco estaba en una ciudad italiana con una dirección exacta, el número del portal y el piso en el que se encontraba acompaña por una persona” relata el padre. Finalmente se comprobó que el joven no se encontraba en la ubicación mencionada pero a juicio de Isidro Molina fue muy llamativo el nivel de precisión que se facilitó en este caso, algo que les llenó de grandes esperanzas.

Que los investigadores sigan buscando a su hijo es el asidero al que tanto Isidro como su mujer Rosa Sánchez se aferran en esta búsqueda inquebrantable. “Es más, no solo que después de 7 años sigan con el caso abierto, sino que vengan al acto de esta tarde e intervengan es algo que no ha ocurrido en España nunca tal y como me confirmó Paco (Lobatón)”.

Agradecido por el libro que Mariola Pérez ha escrito para ayudar “a que el desaparecido exista para todos, no solo para su familia”, subraya Isidro “el hecho de que esta chica tan joven se haya involucrado de esa manera en el caso de Paco es algo que siempre agradeceremos”. Hacer visibles a las personas desaparecidas es algo con lo que la ciudadanía en general puede colaborar “y que nos ayuda muchísimo a las familias que seguimos intentando saber dónde está porque son posibilidades que se multiplican. Si todos fuésemos más solidarios en ese sentido podríamos encontrar a muchos desaparecidos”, ha destacado.