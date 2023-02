La cata arqueológica que se está desarrollando en el solar del aparcamiento de la Diputación de Córdoba sigue sacando a la luz restos del pasado cordobés. En concreto, según ha señalado Laura Ortiz Ramírez, directora de los trabajos, lo que ya se ha podido documentar de manera segura es que han aparecido restos de la etapa medieval, datados en un espacio temporal que va desde el siglo X, que es el periodo califal, hasta el siglo XIII o XIV, que es la época bajomedieval cristiana.

La arqueóloga señala que para extraer unas conclusiones rigurosas “no podemos hacerlo sin que concluya la excavación, no podemos aventurar a decir que hay aquí o un convento o una mezquita ni nada, porque no tenemos terminado esto”. Simplemente, añade, “la documentación que hay por ahora indican que lo que hay son casas de los arrabales pertenecientes al periodo califal y almohade y otros edificios de la etapa cristiana posterior, cuando llegó Fernando III y reconquista la ciudad”, pero por el momento, advierte la profesional, “no se sabe lo que era, habrá que verlo cuando se acaben los trabajos”.

Ortiz indica que se sigue trabajando y en estos momentos la profundidad máxima que se ha alcanzado es de 3 metros aproximadamente y están empezando a aparecer restos de origen romano, “alguna estructura ha salido, restos de cultura material, cerámica, restos de mosaicos, por eso podemos decir que son romanos, porque la cerámica que hemos recuperado nos dice que es de esa época”.

Se pueden apreciar al menos tres pozos entre los restos de viviendas

Los trabajos continuarán, apunta la arqueóloga, hasta “las cotas que marca el proyecto, entre 4 y 5,20 metros bajo el nivel del suelo”, por lo que seguirán apareciendo restos de las distintas épocas en las que el lugar estuvo habitado. Acerca de la importancia de los restos hallados y por hallar para ver si permitirían mantener el proyecto de edificación previsto por la Diputación, “se tendrá que pronunciar la Comisión de Patrimonio de la Junta, cuando se acaben los trabajos y se les aporte toda la documentación”. En estos momentos, además de los restos de las viviendas se pueden apreciar al menos tres pozos entre ellas.

Por su parte, el jefe del servicio de Patrimonio de la Diputación, Francisco de Hita, ha señalado que los trabajos se siguen desarrollando de acuerdo al proyecto presentado y autorizado por la Delegación de Cultura de la Junta y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento “sin que por el momento se hayan encontrado estructuras de una relevancia especial, sino lo que se encuentra normalmente en cualquier arrabal” y ha incidido en el mismo sentido que la arqueóloga que “hasta que no estén terminadas las excavaciones no se puede hacer una interpretación científica y rigurosa de lo que se está encontrando”. Concreta Gómez de Hita señalando que la parte que se está excavando “era la huerta del convento de la Merced, no el convento, que no estaba ahí”, ha apostillado ante algunas informaciones que indican que el hallazgo corresponde al citado convento originario, concluyendo que aquel primitivo convento está debajo del actual Palacio de la Merced.

En esta misma línea se ha pronunciado el técnico de Patrimonio de la Diputación Francisco Mellado, que a su vez es el autor del libro Palacio de la Merced, de convento a sede de la Diputación. Mellado señala que lo que está documentado es la donación que hizo el rey al reconquistar la ciudad, a los monjes mercedarios una franja de terreno que iría desde la zona de huerta de la Reina hasta la Puerta de Osario y que el convento como tal, la vivienda de los frailes, estaría más cerca de la puerta, para estar más cerca de la zona más poblada”. Por lo tanto, indica que la zona en la que se está excavando se correspondería con la huerta, mientras que parte más antigua del convento correspondería con lo que hoy es el patio blanco y la zona del salón de actos, correspondiendo el denominado convento nuevo al espacio que ocupa la iglesia, el patio barroco y la escalera principal.