Algunos vecinos lo señalan con un dedo. Él, con una pierna vendada por unas heridas muy recientes, aún observa la escena. Este hombre, que prefiere permanecer en el anonimato, se encontraba pintando en el piso de una amiga en el Parque Figueroa cuando oyó la explosión. De inmediato salió corriendo y trepó por la parte posterior del edificio. Junto a él, otro vecino joven de la zona accedió a la vivienda. Ellos han sido los primeros en entrar a la vivienda.

Hablan con dificultad y es que uno de ellos sigue en shock por el destrozo causado en el interior del edificio. Ambos han ayudado a levantar escombros y la puerta principal para que los sanitarios y los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad pudieran acceder. "Ahora mismo estoy en shock... yo lo que he podido hacer, que subieran los compañeros que era lo principal", relata el primero.

"He hecho lo que ha sentido en el corazón y ya está, es lo que me ha salido de primeras, yo lo que he pensado es en salvar a las personas que estuvieran dentro", continúa diciendo. Mientas, en las cercanías, comentan: "Ha sonado como una bomba". El segundo de ellos, vecino, se ha percatado por el sonido y el movimiento de las ventanas. Entonces, no se lo ha pensado, ha subido y, al encontrar a la víctima en el salón, han ayudado a los sanitarios a subir.

Tras ellos, han llegado agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, finalmente, los bomberos les han pedido que se marcharan. El edificio, según las impresiones de estos testigos, ha quedado totalmente destrozado.