Emprendedoras en Córdoba: tras empresarias del sector joyero de éxito internacional

«No aspiro a ser una mega empresa. Prefiero tener una cosa más pequeñita, disfrutarla y controlarla. Y nos va muy bien», explica la empresaria Concepción Fernández, creadora de la marca Kukka. Su facturación rondó el año pasado los 140.000 euros. «Para estar yo sola, lo veo bastante bien. Pero sé que en el parque hay muchísima gente que factura muchísimo más», comenta.

Esta emprendedora estuvo trabajando en otras empresas hasta que en 2016 constituyó la suya propia. En los inicios, vendía sus productos a las tiendas y llegó a «muchos países» como Estados Unidos y Puerto Rico, pero tuvo que reconducir su negocio y montó la tienda online de su marca. Ahora trabaja en esta línea de actividad y, además, colabora con Juan Sánchez en la fabricación para otras marcas.

Sus diseños se dirigen a mujeres de unos 35 o 40 años en adelante, porque «fabrico plata, pero al tener mucho diseño y ser piezas grandecitas, lo más barato cuesta unos 90 o 100 euros», detalla. Concepción recuerda que «siempre he peleado mucho por el diseño. Tengo 43 años, empecé con 17 años y aquí la mayoría de la gente lo que hacía era copiar». En esta línea, comenta que «estaba enfocada a las bellas artes, pero mi familia no podía pagarme los estudios fuera. Mi profesora de dibujo artístico me habló de la Escuela de Joyería. No tengo padrino ni nada, todo ha sido desde cero. Entré en la escuela y me di cuenta de que esto era lo mío, me encantaba y se me daba súper bien. Aparte, di con un profesor muy bueno e intenté captar todos sus conocimientos», valora.

Inspiración temprana

«La Petra es un pollito. Todo empezó con mis primeras notas, cuando tenía cuatro años, que empecé a dibujar pollitos. Verde, aprobado; amarillo, regular; y rojo, suspenso», recuerda Sonia Dios, socia de la empresa junto a Julián Sánchez. Sus productos se dirigen, fundamentalmente, al público infantil en el caso de la plata y a todas las edades cuando se trata del oro. «Desde pendientes de primera postura a joyas un poco atemporales. Buscamos joyas que te acompañen a lo largo de tu vida, que sean pequeños tesoros», afirma.

Sonia Dios entró en el sector con 26 años de edad. Recuerda que acudieron a la Asociación de Joyeros San Eloy para asesorarse. En aquel momento, vio la maqueta del Parque Joyero y se enamoró del lugar. «Estábamos buscando una oficina y entendí aquello como el mejor sistema de trabajo, por la seguridad y las sinergias. Lo primero que hicimos fue comprar la fábrica en el Parque Joyero», destaca.

La Petra se constituyó en 2005 y tienen cinco trabajadores. En la empresa realizan el diseño y la fabricación de las piezas (tienen externalizada la elaboración de algunas partes). Para la comercialización disponen de una tienda online, tienen más de 300 puntos de venta en España y distribuidores oficiales en Europa, y está presente en los cinco continentes.

Nacida de una afición

Por último, Bea Soldado, diseñadora y responsable de la marca del mismo nombre, explica que su formación y experiencia laboral previas no tienen relación con la joyería. De su afición al diseño surgió el proyecto al que ahora se dedica profesionalmente. Sus creaciones son fabricadas por Claus Unión, una sociedad que fue fundada en 2011 por los hermanos Miguel Ángel (su marido) y Francisco Claus, contando con el impulso y la experiencia de Mª Ángeles Muñoz, madre de ellos. La actividad de la compañía está centrada en la fabricación y venta al por mayor de artículos de joyería a nivel internacional.

La marca Bea Soldado fue impulsada hace siete años y ha tenido una aceptación «súper buena», señala. Sus productos son elaborados en oro de nueve quilates y tienen diseños minimalistas y elegantes. Esta firma tiene una tienda online y una cuenta de Instagram (además de otras redes) con cerca de 80.000 seguidores. La empresa emplea a 16 trabajadores (entre la fábrica, en el Parque Joyero, y la marca) y dispone de colaboradores externos. Entre otros canales de venta, la marca tiene una tienda física en Córdoba y está presente en El Corte Inglés en esta ciudad y Madrid.