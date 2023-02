El auge de las fórmulas magistrales

Las fórmulas magistrales que se elaboran en las oficinas de farmacia, lejos de estar pasadas de moda, están siendo cada vez más demandadas en Córdoba en el marco de una medicina actual cada vez más personalizada. La coordinadora del departamento técnico del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Beatriz Montes, señala que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos define la fórmula magistral como «el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico».

Beatriz Montes apunta que las fórmulas magistrales son parte de la esencia de la profesión farmacéutica. Por eso, esta farmacéutica entiende que, a pesar del auge de la fabricación industrial de los medicamentos, la formulación magistral sigue siendo indispensable en el tratamiento de casos específicos.

Montes subraya que «una fórmula magistral es un medicamento, con las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia. Además, debe ser prescrita por un médico y dispensada por un farmacéutico en una farmacia, acompañada de la debida información al usuario. Su principal característica es que se prepara a la medida de un paciente para una situación concreta».

¿Cuándo es necesario recurrir a una fórmula magistral? Beatriz Montes explica que se opta por esta alternativa cuando no se halla el medicamento en formato industrial. Esto permite ajustar, además, las dosis de un fármaco o la forma farmacéutica del mismo a un paciente concreto.

Sus usos

Las patologías para las que más se indican las fórmulas magistrales son las enfermedades dermatológicas. Esta vía posibilita ajustar mejor los preparados dermatológicos a las necesidades de la piel del paciente. También son muy útiles las fórmulas magistrales para pacientes pediátricos, para los que no existen medicamentos industriales en una forma farmacéutica que permita su administración a bebés y niños pequeños. Además, esta representante del Colegio de Farmacéuticos destaca que se puede recurrir también a las fórmulas magistrales cuando existe desabastecimiento de algún fármaco industrial.

Una farmacia que elabore fórmulas magistrales debe contar con la autorización previa de la Consejería de Salud de Andalucía, aunque todas las boticas pueden dispensarlas si disponen de un contrato con una farmacia elaboradora que se las suministre.

La farmacia Cinco Caballeros, ubicada en la zona de Sagunto-Levante de la capital, cuenta con una experiencia de décadas en formulación magistral, faceta a la que se dedican 7 de sus 20 profesionales. Esta farmacia tiene contratos en Córdoba con los hospitales QuirónSalud, Arruzafa, Cruz Roja y San Juan de Dios, así como con clínicas privadas, para la realización de fórmulas magistrales que necesitan algunos pacientes de estos centros. En ocasiones concretas esta farmacia ha recibido algún encargo del hospital Reina Sofía y la demanda de este tipo de tratamientos les llega incluso desde hospitales y centros sanitarios de fuera de Andalucía.

Sin gluten o lactosa

Juan Antonio de Priego, titular de esta farmacia, indica que cada vez es más necesario adaptar ciertos medicamentos a los pacientes mediante la formulación magistral para que dichos fármacos no contengan gluten, lactosa o colorantes, según indique la receta prescrita por el médico. Además de para usos dermatológicos, la formulación magistral se está usando mucho en el abordaje de problemas oftalmológicos y de patologías pediátricas, resalta De Priego.

Este farmacéutico expone que la industria farmacéutica no suele hacer apenas ensayos clínicos con bebés y niños, por lo que no se conoce cómo funcionan determinados medicamentos a esas edades y se opta a lo mejor por una formulación magistral que se adapte a las características del menor. La formulación magistral se está usando también de forma cada vez más habitual para tratar patologías de los animales de compañía, cuando en el campo de la veterinaria no existe medicación apropiada para estos animales y se ha de recurrir a la adaptación de un medicamento humano para las mascotas.

En la farmacia Albarelo, en la calle Isla Alegranza, en el barrio de Noreña, Juan Carlos Gómez, junto con su hermano César, que son los dos titulares de la farmacia, a diario reciben encargos de fórmulas magistrales, ya que hay pacientes que solo cuentan con esta alternativa porque su enfermedad es menos frecuente o porque la industria farmacéutica no cuenta con tratamientos para ellos. La zona de la ciudad donde se ubica esta farmacia ha crecido en población en los últimos años y en la misma residen muchos niños, que son buena parte de los destinatarios de estos tratamientos.

Además, tanto en la farmacia Albarelo como en otras se elaboran o comercializan preparados oficinales que, a diferencia de la formulación magistral, no requieren receta médica, pero se realizan también en laboratorio. Estos productos tienen una finalidad principalmente dermatológica, cosmética o estética.

Déficit de amoxicilina

A raíz del desabastecimiento desde hace meses de un tipo de amoxicilina infantil, el Consejo General de Farmacia de España se ofreció la semana pasada al Ministerio de Sanidad para que lo habilitase para llevar a cabo la formulación magistral de amoxicilina infantil, al igual que se hace con otros fármacos, como puede ser el omeprazol pediátrico. Por el momento, la propuesta del Consejo General de Farmacia no se ha llevado a la práctica, precisa el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Beatriz Montes sostiene que el problema de suministro de varios tipos de amoxicilina infantil se ha ido resolviendo porque la Agencia Española de Medicamentos autorizó a los farmacéuticos a poder sustituir las presentaciones de amoxicilina con déficit por otras de diferente dosis y forma farmacéutica. Desde las farmacias se ha realizado el ajuste de dosis con estas nuevas presentaciones y se ha informado a las familias de los pacientes para que tuvieran clara la posología (determinación de las dosis) y evitar posibles errores de administración, añade esta farmacéutica.