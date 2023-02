Paqui García, más de 20 años tratando de decirle adiós al cáncer

La cordobesa Paqui García Román, de 70 años, lleva más de dos décadas tratando de decirle adiós al cáncer, una enfermedad que ha padecido en cuatro momentos de su vida, aunque sin guardar relación entre sí, según los especialistas que la han tratado.

La primera vez que hizo frente a esta enfermedad fue hace más de 20 años. «Fue un sarcoma de piel superficial. Pero poco después, un día cuando me estaba poniendo el sujetador, me di cuenta de que tenía un bulto en un pecho, que resultó ser un cáncer de mama. No supe de forma rápida que tenía cáncer porque entonces era verano y hasta octubre no me atendió un ginecólogo, que fue el que rápidamente me dijo que era necesario que me hiciera una biopsia. Como el resultado no era bueno, rápidamente me llamaron del hospital Reina Sofía porque me tenían que operar para quitarme la mama», cuenta Paqui. La primera vez que esta paciente tuvo cáncer de mama, además de cirugía, necesitó recibir tratamientos de radioterapia y de quimioterapia.

Cuando Paqui ya pensaba que había podido olvidarse de la enfermedad, tres años después de afrontar el cáncer de mama, en el Reina Sofía le diagnosticaron un cáncer de tiroides. «Por fortuna, el tumor estaba encapsulado y no me tuvieron que poner tratamientos», señala. Pero aún no había podido Paqui cantar victoria del todo. Hace cinco años, en una mamografía le detectaron un pequeño tumor en la otra mama. «Como estaba aún en una fase muy inicial, en este caso me tuvieron que extirpar la mama como en la primera ocasión, pero no necesité ni quimioterapia ni radioterapia. Lo que aún estoy tomando es un tratamiento vía oral, unas pastillas, que debo recibir durante cinco años», apunta.

Importancia de la detección precoz

«Desde aquí animo a toda la población a que acuda a las revisiones de las que puedan beneficiarse para descartar la existencia del cáncer, tanto de mama, como de colon, cérvix o próstata, todas las opciones que existan, porque es mejor quedarse tranquilo de que uno está bien o, en el caso de que exista la enfermedad, diagnosticarla lo más tempranamente posible, ya que ello contribuirá a una mejor recuperación», resalta.