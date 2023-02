El dueño de la clínica de avenida América, que ha cerrado y ha dejado tratamientos odontológicos sin finalizar, promete solución para los pacientes que se han colgado colgados, aunque advierte que dicha solución no llegará a corto plazo. Manuel Marzo, propietario de este centro sanitario privado, ha justificado el cierre alegando problemas con la propiedad del local, que pretendía subirle el alquiler a un precio "que no se podía soportar". Además, también asegura que estaban pendientes de una financiación que, finalmente, no han conseguido.

En el caso de los pacientes, Marzo explica que existen dos casuísticas. Por un lado, están los pacientes con tratamientos no financiados a los que se está dando la opción de acudir a otras dos clínicas de Córdoba. El problema está en los pacientes con tratamientos financiados (habitual en métodos odontológicos por el alto coste). En este último caso, se ha llegado a acuerdos con dos clínicas. La que ofrecería cita más rápido está situada en Andújar (Jaén) y tardaría entre 20 y 25 días, mientras que la otra se localiza en Córdoba y la espera llegaría a los cuatro meses. Usuarios denuncian tratamientos dentales sin acabar por el cierre repentino de una clínica en Córdoba Marzo asevera que se está llamando a los pacientes afectados, pero que este proceso tardará una dos semanas. Aunque la clínica cubría varias áreas sanitarias, la más afectada es la odontológica, aunque pueden quedar algunos bonos de tratamiento de fisioterapia, por ejemplo, pendientes de gastar. El dueño de la extinta clínica señala también que se devolverán todos los expedientes a los pacientes y pone sobre la mesa la posibilidad de que acudan a la financiera para que les devuelva el dinero de los tratamientos no realizados. Según los cálculos de Marzo, se habrían quedado alrededor de medio centenar de intervenciones por realizar, la mayoría, ortodoncias. Situación del personal Como explicó el Colegio de Dentistas a este periódico, una especialista en Odontología se había visto sorprendida por el cierre de la clínica y apuntaba que se le debía el salario del último mes. Aunque el Colegio hablaba de una sola trabajadora, Manuel Marzo, preguntado por la plantilla, habla directamente de "trabajadores", en plural. Sobre su situación, afirma tajante que "los pocos recursos que tenga irán antes a los pacientes que a los trabajadores" y señala que estos "pueden cobrar el paro", pero los pacientes "necesitan los dientes". La intención, en cualquier caso, es pagarles, asegura Marzo, que seguidamente añade que no tiene recursos para ello. De ahí que haga referencia al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) como la opción para estos empleados. Una solución, reconoce, que no llegará a corto plazo.