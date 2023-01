Suspendido el juicio con jurado contra un padre acusado de matar a su hijo en Palma del Río en 2012

La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que arrancó la semana pasada, ha provocado la suspensión este lunes del juicio con jurado que pretendía juzgar a un padre acusado de matar a su hijo en 2012 en Palma del Río. Miguel Rodríguez, un joven de 19 años vecino de Palma del Río, fue encontrado muerto calcinado en una casa de campo que la familia poseía en la barriada de Los Cañuelos.

Estaba previsto que este lunes arrancara en la Ciudad de la Justicia el juicio con tribunal de jurado en el que el padre del joven fallecido se iba a sentar en el banquillo acusado de un delito de asesinato con agravante de parentesco, causa por la que la acusación particular le pedía 22 años de cárcel y que judicializa la sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía, por su parte, llegó a la conclusión, en noviembre de 2021, de que no había sido posible determinar si las heridas y el incendio fueron causadas por el propio fallecido o por un tercero y que, "al no haber delito no puede haber autor". La espera, por lo tanto, se alarga aún más para la familia, que lleva años reclamando que se arroje luz sobre este asunto.

Este juicio no ha sido el único que ha tenido que suspenderse ante la imposibilidad de celebrarlo por la huelga de letrados. También estaba previsto que este lunes se iniciara el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de la que, además, era familia.

Según han informado fuentes judiciales a este periódico, el seguimiento de la huelga de letrados de este lunes ha alcanzado en Córdoba el 76%, en sintonía con los datos de la semana pasada.

La suspensiones este lunes han alcanzado a 80 juicios y a unas 50 declaraciones y actuaciones judiciales.