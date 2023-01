Izquierda Unida Córdoba, a través de su coordinadora local, Irene Ruiz, ha lamentado hoy que la solución a los problemas de los colegios pase por la privatización de su mantenimiento. De este modo, continúan las reacciones al anuncio realizado esta semana por el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, de externalizar en un gran contrato, y no a través de contratos menores como se está haciendo ahora, las obras de fontanería, cerrajería o electricidad que demanden los centros escolares. Desde IU, denuncian lo que entienden como "estrategia de la derecha" que consistiría en deteriorar lo público, relegar los servicios o los edificios a la dejadez y el abandono, "para poder decir luego que la única solución es la externalización de servicios, la privatización", asegura Irene Ruiz.

En este ámbito, la coordinadora local criticó también "los incumplimientos" de José María Bellido en materia de colegios públicos, que son edificios de titularidad municipal. La representante de IU ha destacado las quejas que se han producido en las últimas semanas por problemas en los centros escolares, como la falta de porteros como ocurre en el colegio Algafequi.

Además, Irene Ruiz ha pedido al regidor que aclare "dónde están los 5 millones prometidos de inversión para los colegios públicos" y ha asegurado que su formación política no tiene "ni idea" de cuál ha sido el paradero de ese dinero. Además entienden que, pese a las promesas, la realidad es que no se ha hecho ninguna inversión y "se siguen cayendo a cachos" los colegios. "No queremos más promesas", ha advertido para enumerar los problemas por las lluvias en el colegio Joaquín Artigas de Alcolea. o la falta de combustible para las calderas de algunos centros. "Seguro que el señor Bellido en su despacho no pasa frío ni tiene goteras; si él no está en estas condiciones, nuestros niños tampoco tienen que estarlo", ha concluido Ruiz.