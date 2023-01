Los opositores de Educación necesitan el C1 de idioma en lugar del B2 para puntuar

Las últimas convocatorias de estabilización de profesorado han introducido un cambio en la baremación a través de un Real Decreto del Gobierno de España según la cual los interinos que aspiren a una plaza estable deberán tener un título C1 de idiomas en lugar de un B2 para puntuar méritos. Se trata de un requisito que aumenta el nivel de la titulación con la que los aspirantes tienen derecho a sumar puntos aunque para opositar no sea necesario tenerlo. De momento, se ha incorporado este cambio de criterio en el Concurso de Méritos de estabilización del 21 de noviembre al 21 de diciembre y en la convocatoria del Concurso Oposición del 20 de diciembre que se celebrará en junio de 2024, pero no esetá claro si se utilizará en la convocatoria de 2023, que todavía no se ha publicado.

Según Antonio Pachón, responsable de Educación del CSIF, "para los méritos, antes se necesitaba un B2 y ahora, las oposiciones de estabilización a nivel nacional están pidiendo un C1 para puntuar méritos, aunque al contrario de lo que se dice en algunos foros, para el baremo no es necesario y, por ejemplo, en la convocatoria del 30 de diciembre, en el apartado de Formación Académica el máximo es de 2 puntos y se puede llegar también por otras vías como tener un máster, expediente académico, otra titulación universitaria, título profesional de Música, etcétera". Actualmente, los grados universitarios requieren un B1 para titular, pero ni para opositar ni para estar en bolsa, salvo que se trate de enseñanza de idiomas en el que se solicita el B2 o Filología o para centros bilingües, en cuyo caso se necesita un B2. Para el resto de puestos, no se exige ningún título de idiomas. Aumento de la demanda de formación para obtener el C1 A pesar de que no es obligatorio, las academias de idiomas han percibido ya un aumento de la demanda de formación para obtener el C1 entre los opositores. Según Jaime Llorente, director de English Conection Córdoba, "muchos de los profesores que estaban en el B2 han sado el salto al C1 directamente para que el título se incluya dentro de los criterios de baremación y tengan opción de puntuar por si necesitan esa puntuación extra". El cambio normativo se conoció a finales del año pasado y de cara a las oposiciones de Secundaria, muchos interinos están migrando en su formación de idiomas, señala, tanto en los títulos de Trinity College y Cambridge como en Aptis ESOL, un examen que se realiza on line y que resulta más económico y más sencillo para los aspirantes, ya que tanto la preparación como la evaluación es distinta. Llorente explica que el tiempo para que un alumno consiga titular depende en gran medida de la formación inicial, si bien "hay exámenes como el Aptis en el que la forma de evaluar ayuda porque se realiza una valoración de conjunto, con un cómputo global de todas las habilidades (oral, escrito, gramática...) y no por separado como otros". Por su parte, la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, Teresa Liñán, ha explicado que actualmente las titulaciones de B2 y C1 de inglés son las que cuentan con más oferta y alumnado en el centro, si bien hay un número superior de aspirantes al B2, algo que cree que puede cambiar de cara al próximo curso si el criterio se mantiene en las próximas convocatorias de Educación. "En la escuela, no hay incorporaciones una vez pasa el primer trimestre y como esos cambios han sido a final de año, lo previsible es que el año que viene haya más personas interesadas en el C1, que les dará más posibilidades de puntuar".