«El problema no es que no haya trabajo, es que no hay personal»

El ingeniero alemán Ludwig Wagner, propietario de la empresa Cortec Mecanizados desde el año 2004, ha sido elegido recientemente presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del Metal de Córdoba. Femeco engloba a la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), que él mismo preside; a la Asociación Provincial de Joyeros; la de Talleres y Automoción (Atradeco); la de Industriales Electricistas (Apieco) y la de Empresarios Instaladores de Fontanería (Aefico). Entre las cinco suman alrededor de 3.000 empresas y unos 20.000 trabajadores en la provincia. El presidente destaca la carencia de profesionales formados, pese a ser un sector «bien pagado», y las previsiones de crecimiento de la actividad para el año que acaba de comenzar.

¿El sector del metal crece en Córdoba?

En general, sí, aunque hay algunos sectores que crecen más que otros. Aparte, hemos pasado muy bien la crisis del covid, es un sector con mucha estabilidad. La crisis ha afectado algo, pero tenemos un sector que siempre tiene trabajo. En general, lo hemos pasado bien y este año prácticamente se ha recuperado la actividad previa al covid.

En Asemeco se integran la actividad tecnológica y digital. En los últimos tiempos, desde el Ayuntamiento de Córdoba se apuesta por impulsar este sector, ¿efectivamente, tiene mucha capacidad de desarrollo?

Sí, hay varias empresas que se dedican a la automatización y la industria 4.0, son pequeñas o medianas empresas, pero está la intención de crear un clúster en Córdoba a nivel nacional y también eso encaja perfectamente con la parte militar, porque ahí también entra esa necesidad de industria 4.0 y de automatizar procesos.

Dentro de las actividades económicas que engloba Femeco, ¿cuáles tienen más potencial de crecimiento y de generación de empleo?

En el crecimiento del empleo el problema no es que no hay suficiente trabajo, el problema es que no hay personal cualificado. Tienen todos el mismo problema, el de Asemeco es el mismo que el de los electricistas y los fontaneros, se interesan muy pocos jóvenes por las profesiones en el sector, que está muy bien pagado y tiene un problema de personal. En general, hay más trabajo del que podemos realizar.

¿Afirma, además, que es un sector con buenos salarios?

Claro, de media se ganan entre 1.500 y 1.600 euros brutos al mes, eso está bastante bien pagado para la provincia. Normalmente, una persona que está bien cualificada nunca cobra lo que dice el convenio, todos cobran bastante por encima. El que cobra lo mínimo que dice el convenio normalmente está en la fase de aprender o no está cualificado.

Desde hace décadas, los sindicatos reclaman un cambio de modelo productivo, pero las patronales de diferentes actividades económicas están buscando profesionales formados. ¿Dónde está el problema para que Córdoba tenga una tasa de desempleo de casi el 22% y, al mismo tiempo, el tejido productivo necesite trabajadores?

Creo que todo empieza en la enseñanza, porque en los colegios es todo memorizar y no se enseña a aplicar cosas, y cuando no aprendes a aplicar cosas, en general es complicado entrar en una profesión técnica. Ahora estamos haciendo con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía campañas para los jóvenes. Todavía existe la imagen de que es un sector bastante sucio, trabajando con aceite, y realmente es un sector donde ha entrado mucho la digitalización, hay máquinas programables. Los talleres de coches conectan un ordenador al coche para el diagnóstico, el sector ha cambiado mucho, el electricista tiene la domótica, los fontaneros, las energías renovables. Ha evolucionado y creo que esa visión no ha llegado a los jóvenes. Queremos que los jóvenes y también las mujeres se interesen más por el sector, porque hay muy pocas mujeres y esto trae también problemas con la igualdad, queremos contratar mujeres, pero no hay.

¿El sector se encuentra muy masculinizado?

Sí, pero el problema es que las mujeres no se apuntan a las FP (Formación Profesional) técnicas o estudian carreras técnicas. Queremos crear referencias haciendo campañas por un lado, para jóvenes, que se vea cómo trabajan en el sector y que es bastante estable, y lo mismo para las mujeres, para que se vea que también las mujeres tienen éxito en este sector.

Ahora tienen que renovar el convenio colectivo del metal. ¿Recogerá subidas salariales para 2023?

Al final, se buscará el punto medio, porque siempre hay interés por ambas partes. Tenemos una buena relación con UGT, que tiene la mayoría en el sector. Las empresas tenemos el problema de la subida de los materiales, también la inflación y la subida de la energía. Se quiere buscar un punto medio. Por un lado, pagar bien para que la gente se interese por el sector y por el otro, la empresa también debe ganar dinero. Creo que van a ser negociaciones largas y la inflación va a influir bastante seguro.

La cuantía de las exportaciones relacionadas con el metal sube en Córdoba. ¿Esto se debe a que hay más actividad o al aumento del precio de los productos?

Es una combinación de las dos cosas. Hemos subido precios por la subida de las energías y de los materiales, y aquí entra también la subida de salarios. La exportación depende de cómo evolucionan también los países del norte de Europa, ahí hay muchos clientes y hay muchas variables y es muy complicado ver lo que pasará el año que viene. Depende también mucho de las subvenciones europeas de recuperación, porque eso es todo para energías renovables, digitalización y son todos los sectores que tocamos en el metal.

¿Se ha normalizado la cadena de suministro tras los desajustes experimentados a raíz de la pandemia de coronavirus?

No hay normalidad, ha mejorado algo, pero todavía hay muchos problemas con el suministro. Todo lo que viene de fuera de España tiene bastantes problemas con el suministro.

¿El año 2022 ha sido bueno para el metal en Córdoba?

Sí, este año la mayoría de las empresas se han recuperado y facturan otra vez como lo hacían antes de la crisis.

¿Tienen previsiones para 2023?

Este año esperamos otra vez un crecimiento, sobre todo, por los fondos europeos, que se han dedicado a las energías renovables y las nuevas tecnologías, y hay muchos miles de millones.

¿Tienen alguna estimación sobre el aumento de la actividad?

No puedo decir un porcentaje. Ahí entra también el problema de personal. Contratamos personas no cualificadas y al final, como la productividad es más baja, no se gana el dinero previsto.