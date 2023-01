La economía crecerá en 2023 pese a la incertidumbre

El año de la recuperación económica ha sido, finalmente, el de los nuevos desafíos. Después de los últimos coletazos importantes de la pandemia de covid, el 2022 ha estado marcado por distintas circunstancias que han llevado a que la mejora de la actividad se vea lastrada por un aumento muy significativo de los costes de producción y de los servicios. Sin embargo, también hay que destacar otros resultados, como que el paro de noviembre fue el más bajo para ese mes de los últimos 14 años, con 65.129 personas en la provincia, y que el año comenzó con 48.946 empresas, la cifra más alta desde el 2009, según los datos publicados en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística.

Después de estos resultados, la Confederación de Empresarios de Córdoba destaca que las previsiones de crecimiento apenas se sitúan en el entorno del 1% para 2023, pero llama al optimismo en cuanto al desarrollo empresarial. Patronales de diferentes actividades económicas coinciden en mostrar prudencia ante la «incertidumbre» que plantean la inflación, la subida del precio del dinero o la guerra en Ucrania. No obstante, hay que subrayar las expectativas positivas del turismo. En el ámbito sindical, CCOO y UGT continúan reivindicando mejoras salariales para los trabajadores.

CECO: optimismo pese a la incertidumbre

El presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, afirma que el ejercicio 2023 «se presenta con cierta dosis de incertidumbre. También con cautela y con la prudencia que exige el contexto internacional», señala haciendo referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la evolución de la pandemia de coronavirus en China.

En este sentido, el responsable de la patronal alude a distintos factores a tener en cuenta y explica que «parece que la inflación se está empezando a contener» y que «hay una cierta desaceleración económica. Las previsiones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales están en torno al 1% de crecimiento, que es bastante reducido», admite. Por otro lado, en materia de empleo comenta que el contrato fijo discontinuo genera «distorsiones», porque «estás parado y no apareces como tal», y destaca que el precio del dinero está subiendo y «es una materia prima» como otras. Además, apunta a uno de los últimos anuncios realizados por el Gobierno de España, que ha avanzado que los desajustes de los balances contables no serán motivo para declarar concurso de acreedores durante 2023 y 2024, lo que evitará que muchas empresas entren en el mismo.

Sobre la evolución de la provincia, Antonio Díaz adelanta que «Córdoba no va a ser diferente del resto de España» y recuerda las previones de desarrollo ya referidas. Además, al ser consultado por la evolución empresarial, indica que «hay que ser optimistas y Córdoba no está haciendo las cosas mal en determinados sectores empresariales como el agroalimentario y el logístico. El proyecto tractor de la base logística del Ejército está moviendo mucha inversión indirecta, de otros territorios de Córdoba que también están moviendo ficha con proyectos muy ilsusionantes en materia de plataformas logísticas, como el parque logístico de la carretera de Palma del Río o el proyecto de Prourban El Álamo».

Por último, respecto a la paradoja de que la provincia tenga casi un 22% de paro y diversas actividades económicas estén reclamando profesionales cualificados, el presidente de la patronal afirma que «falta una importante oferta formativa por parte de las administraciones».

Comercio: la clave es la inflación

El comercio minorista (excepto de vehículos de motor) es la actividad económica que tiene un mayor número de locales en Córdoba, con 10.589 al inicio del 2022, el 19% de un total de 56.762 locales activos en la provincia, según los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce).

El presidente de la federación provincial que representa al sector, Rafael Bados, afirma que «el 2022 ha sido mejor que el 2021» y explica que «estamos pendientes de ver cómo termina la campaña de Navidad, porque sería muy importante que tuviera un resultado positivo para dar estabilidad a muchísimos negocios durante el 2023. Sin duda alguna, será mejor que la del 2021», avanza.

Respecto a la evolución de las ventas en el año nuevo, Bados admite que «se plantea incierto» y alude al IPC y a las subidas de las materias primas, los combustibles, la energía y los tipos de interés, que están «influyendo en el bolsillo de los consumidores». «Habrá que ver si todo esto se va moderando y de esa manera el consumo vuelve a niveles prepandemia», señala.

Construcción: prudencia ante el año nuevo

La construcción de edificios, la ingeniería civil y las actividades de construcción especializada suman 5.810 locales en Córdoba. El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor), Francisco Carmona, afirma que, «en líneas generales, las perspectivas son positivas» para el ejercicio que comienza, aunque mantiene «la prudencia propia de las circunstancias que se apuntan por los indicadores macroeconómicos».

De acuerdo con la Encuesta Anual de Situación de esta patronal, un 56% de empresarios cree que el 2023 será un peor año para su actividad, pero un 77% ampliará o mantendrá su plantilla, y dos tercios prevé aumentar o mantener la facturación del 2022, lo que refleja una situación favorable en términos de cartera de obra y proyectos contratados.

Hostelería: buenas previsiones en los bares

La hostelería cordobesa ha regresado a los niveles de actividad del 2019 (el ejercicio anterior a la pandemia de coronavirus) durante el último trimestre del 2022, pero este buen resultado ha sido lastrado por la subida de los precios. Así lo explica el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, quien destaca que, «pese a tener una actividad similar al 2019 en el último trimestre del año, el negocio es un 20% inferior porque los costes se han incrementado en torno a un 25%, pero hemos subido los precios en torno a un 5% o un 6%».

De la Torre afirma que el sector tiene «buenas previsiones de actividad para 2023» y, de hecho, la patronal espera que «en primavera estemos ya en los números de prepandemia», avanza su presidente.

El Dirce señala que 3.873 locales (un 1% más anual) ofrecen servicios de comidas y bebidas en la provincia. Pese a que en Navidad han superado la venta del mismo periodo del 2019 (con una subida de entre el 5% y el 10%) y aun con las buenas expectativas, De la Torre apunta que «hay negocios que están pensando seriamente continuar abiertos o no. Esto se verá, sobre todo, a partir de febrero», avanza.

Transporte: pesimismo en la carretera

«El 2023 será pácticamente igual que 2022, aunque la actividad puede bajar por la mala situación económica», augura el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera (Atransmerco), Tomás Aranda.

Este profesional apunta que en 2022 «la actividad ha crecido algo respecto a 2021» y destaca que «han desaparecido algunos transportistas por la falta de rentabilidad, el sector se ha reajustado». De este modo, alude a los «altibajos» del último ejercicio y admite que las ayudas impulsadas por el Gobierno de España, entre las que sobresale el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, han permitido que algunas empresas «sobrevivan». Respecto a las movilizaciones en el sector, también apunta que «no se prevén más de momento, mientras sigan los incentivos».

El presidente de Atransmerco subraya que Córdoba necesita en torno a medio centenar de chóferes y lamenta que «la gente joven no quiere coger el camión e irse una semana por ahí», por lo que «esto será un problema si crece la actividad». Acerca de las medidas que están adoptando para paliar el déficit de profesionales, detalla que están contratando a conductores extranjeros y que otro objetivo es subvencionar la formación con el apoyo de la Junta de Andalucía.

Hoteles: el 2023, "un año esperanzador"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, avanza que 2023 «será un año igual de esperanzador que el 2022, pero estamos en la última hora siempre, no hay capacidad de previsión y tampoco demanda formada para que la gente venga a Córdoba todo el año», lamenta.

Manuel Fragero indica que «no esperamos recuperar la línea que teníamos en el 2019 hasta el 2025». De este modo, explica que en el ejercicio que acaba de finalizar la actividad ha sido un 30% inferior a la del año previo al covid, principalmente, por la pérdida de turismo internacional. «En el 2023 esperamos que se recupere algo más pero, por ejemplo, el asiático no está viajando y es importante para Córdoba», subraya. Desde la patronal hotelera destacan, además, que en el 2022 los costes han subido alrededor de un 50%, por lo que sería positivo que bajen «y que la actividad siga siendo buena».

En otro orden de cosas, el presidente de Aehcor critica que en Córdoba «hemos perdido una oportunidad», ya que, según detalla, la Junta de Andalucía ha flexibilizado la norma y permite a los edificios con fines turísticos una mayor edificabilidad para que cambien de categoría, pero en esta ciudad «tenemos una protección del casco muy estricta y los establecimientos no pueden acometer esas inversiones», lamenta.

La Universidad de Córdoba ha difundido recientemente su Barómetro de Coyuntura Turística Hotelera, que prevé que los hoteles regresarán a la actividad del 2019 en la próxima primavera.

CCOO: "Seguirá habiendo conflicto"

Para la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, el 2022 «ha estado marcado por dos cuestiones básicas: la reforma laboral y la inflación. La primera ha servido para dar estabilidad a miles de personas en la provincia y demostrar que muchos de los contratos temporales no tenían razón de ser. La segunda ha sido un varapalo para la clase trabajadora, porque se ha empobrecido», asegura.

Esta responsable sindical entiende que las empresas «han subido el precio de sus bienes y servicios, pero los salarios no han subido proporcionalmente». En esta línea, recuerda que «los sindicatos advertimos que si no había subida salarial, habría conflicto, y me temo que en el 2023 va a seguir habiendo conflicto».

Así, anticipa que la subida salarial «va a ser nuestro gran caballo de batalla, junto a la defensa de los derechos laborales». También destaca que CCOO seguirá reclamando protección para los más vulnerables y medidas para fomentar el empleo femenino y la reindustrialización de la provincia, «que no puede permitirse seguir perdiendo fuelle industrial».

UGT: el paro subirá si se reduce el consumo

En la misma línea, el secretario general de UGT, Vicente Palomares, alude al impacto que la inflación ha tenido en la economía en 2022 y asegura que «lo más peligroso es que esta senda no ha parado. Hay precios que ya no van a volver a bajar».

Este responsable sindical advierte de que «las familias, cuando no tienen seguro el poder adquisitivo o tienen incertidumbre, reducen el consumo y esto a Córdoba le afecta muy negativamente, porque su economía está muy basada en los servicios. Redundará en un aumento del desempleo».

Vicente Palomares señala que «el panorama que se prevé es bastante negativo». En su opinión, «solo hay dos formas de paliar esto: habrá que poner políticas para cambiar el modelo productivo y buscar diversidad, y aumentar el poder adquisitivo de las familias». Entre otras ideas, destaca que «los fondos Next generation inyectan dinero para paliar la situación. Los empresarios tienen que aprender la lección», reclama aludiendo a la última crisis económica y los efectos de las medidas de austeridad.

Mercado inmobiliario: previsiones de caída para la venta

La subida de los precios y de los tipos de interés provocará, previsiblemente, un descenso en la compraventa de vivienda en Córdoba, según avanza el sector inmobiliario. La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Ana Moreno, señala que, «los indicadores nos dicen que puede haber cierta caída, pero no la apreciamos todavía».

En el último ejercicio, el mercado se ha encontrado «estable y con tendencia al alza», recuerda esta profesional. No obstante, «los precios se han ido negociando, porque la capacidad económica del comprador ha mermando», y han bajado entre un 5% y un 7% en las viviendas de segunda mano, de acuerdo con sus estimaciones. En cuanto al alquiler, la presidenta de API subraya que «sigue al alza y la demanda es superior a la oferta».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias, José Manuel Vaquero, destaca que, como consecuencia de la subida de los intereses, «hemos podido tener una leve bajada en la venta» en el 2022, e indica que «ha habido un flujo importante que se ha derivado a alquiler».

Este profesional opina que 2023 «será un año algo duro para el mercado» y, de hecho, en la patronal de las inmobiliarias prevén un reajuste, con una bajada de precios por la caída de la demanda y por la entrada en el mercado de inmuebles cuyos propietarios no puedan abonar las hipotecas. Sobre el alquiler, coincide en que «hay poca oferta y la demanda es descomunal».

En último lugar, Juan Manuel Gómez, responsable del portal inmobiliario Obra Nueva, destaca que en estos inmuebles «se ha ralentizado un poco la compra». Según sus cifras, la vivienda nueva es ahora entre un 5% y un 8% más cara que en 2021. Sin embargo, estima que en el ejercicio que comienza «bajará la venta, pero no los precios, porque en Córdoba tenemos una oferta contenida».