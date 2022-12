El programa Andalucía por el Mundo tendrá este domingo 18 de diciembre (22.55 en Canal Sur) un lugar y unos protagonistas muy especiales. El reportero y presentador cordobés Rafa Posadas se estrena en este formato viajando a uno de los países con los paisajes más espectaculares del Mundo, Noruega. Allí conocerá la historia de los andaluces que viven en este país nórdico y visitará los lugares más emblemáticos.

Tras conocer la historia de Raquel (Málaga), María del Mar (Almería) y Alfonso (Jaén), el momento cumbre del programa lo protagonizará el cordobés Rafa Alcalá, que llevará a su tocayo hasta el famoso Preikestolen, el lugar más visitado de Noruega. Tras cuatro horas de senderismo por terrenos irregulares y sufriendo intensas lluvias, los dos cordobeses llegarán a esta roca de más de 600 metros de altura.

El propio Rafa Posadas ha definido esta experiencia como “una de las más impactantes de mi vida. No sabía que tenía vértigo hasta que me asome al abismo del Preikestolen, me temblaba todo. Nunca había sentido nada igual, es una experiencia única”.

Noruega se caracteriza por ser uno de los destinos favoritos para los amantes de la naturaleza: valles, cascadas, desfiladeros, glaciares y más de mil fiordos lo convierten en un país realmente único. Además, sus habitantes disfrutan según la ONU del mejor nivel de vida del planeta y está considerado uno de los países más ricos y seguros del mundo.

Tras seis años en el programa de TVE, España Directo, Rafa Posadas vuelve a Canal Sur donde ya trabajó para el programa vespertino Andalucía Directo desde diferentes delegaciones como Córdoba, Sevilla o Cádiz. Posadas también ha pasado por otras cadenas de televisión como Telecinco, Cuatro o La Sexta.