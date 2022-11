Córdoba, en el 'top' de la vacunación

Córdoba se encuentra por encima de la media andaluza en cobertura vacunal, tanto en lo que se refiere al calendario de vacunación gratuito, que previene contra una quincena de enfermedades graves y del que se benefician no solo niños sino personas de más edad, como en lo que respecta a la recepción de sueros frente a la gripe y el coronavirus, según los datos publicados por la Consejería de Salud y Consumo.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía José Luis Barranco, miembro también del comité de expertos del Plan de Vacunación de Andalucía, señala que, gracias a contar con un calendario vacunal tan amplio y al alto porcentaje de niños que se vienen vacunando en los últimos años, se ha reducido de forma extraordinaria la incidencia de gran parte de dichas patologías para las que se cuenta con una vacuna. Barranco recalca que incluso algunas de estas enfermedades, como el sarampión y la polio, ya no se dan en la comunidad andaluza. «Que se reduzca su existencia no quiere decir que no haya que seguir controlando la evolución de estas enfermedades. Habrá que continuar potenciando la vacunación, seguir ampliando el calendario vacunal y vigilando la posible aparición de nuevas patologías», indica este experto.

Gripe y covid

«Además de estar orgullosos de la cobertura vacunal infantil en Córdoba, también la población adulta responde positivamente a la inmunización», resalta José Luis Barranco. Con los datos emitidos por la Junta el pasado viernes, Córdoba es la provincia de Andalucía con mayor porcentaje de mayores de 60 años vacunados con la segunda dosis de refuerzo del corovinavirus, casi el 60%, frente al 46,8% de media andaluza. En lo que concierne a la gripe, Córdoba se sitúa en la presente campaña como segunda provincia de la región con mayor porcentaje de vacunados mayores de 65 años, 68,1%, detrás de Jaén (69,3%) y casi 5 puntos más que la media andaluza, con cerca de un 30% de niños de 6 a 59 meses que habían recibido esta vacuna hasta el 15 de noviembre, porcentaje que habrá subido con seguridad en las dos últimas semanas.

Frente al covid, Córdoba es a su vez la provincia andaluza con más población que tiene puestas las dos dosis, el 90,6% del total, aunque dicho porcentaje baja al 59% en el caso de los niños de 5 a 11 años, que fueron los últimos en poder beneficiarse de esta medida. Casi un 60% del total de población tiene puestas las tres dosis del covid.

Por otro lado, Córdoba también sobresale a nivel autonómico en lo que respecta al número de niños que reciben las vacunas incluidas dentro del calendario gratuito en Andalucía. Los datos de la Consejería de Salud recogen que el 97% de los pequeños cordobeses se pone la vacuna hexavalente y del neumococo; el 99,2%, la de la meningitis B; el 98,3%, la que protege frente a la meningitis ACWY; el 97,1%, la triple vírica; el 98,9%, la de la varicela; las del tétanos-difteria, poliomelitis y tosferina, el 90,2%; la VHP, frente al papiloma virus, de 12 a 18 años, el 93%; la meningitis ACWY de 12 años, el 93,1%; la de tétanos-difteria a los 14 años, el 95,8%, mientras que la del neumococo trecevalente en personas de 60 a 71 años, el 74,8%.

José Luis Barranco recalca que, a pesar de que durante el inicio de la pandemia pudo bajar la cobertura vacunal del calendario andaluz por las restricciones que existían, con posterioridad se ha ido recuperando el ritmo de vacunación con distintas campañas, «de forma que ya estamos en situación precovid».

Rotavirus, aún de pago

La novedad en el calendario vacunal gratuito andaluz es que desde el 1 de enero del próximo año todos los varones nacidos en 2011, que cumplan 12 años a lo largo de 2023, se podrán vacunar frente al virus del papiloma humano, una vacuna indicada hasta ahora solo para las chicas. Con esta nueva ampliación, ahora mismo la única vacuna que sigue siendo de pago para los niños en Andalucía es la del rotavirus, que previene contra diarreas graves, sobre todo en la primera infancia. La sanidad pública andaluza sí costea la vacuna del rotavirus para los nacidos antes de las 32 semanas de gestación.

José Luis Barranco añade que los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, Epidemiología, Pediatría y de la medicina en general apuestan por que exista un único calendario vacunal en toda España y no varios, para que no haya regiones en las que los niños reciban más vacunas que en otras.

Proteger a los mayores

En la actualidad el concepto de vacunación del calendario gratuito de la sanidad pública abarca todas las etapas de la vida, no solo la edad pediátrica, destaca el preventivista del hospital Reina Sofía José Luis Barranco. «La inmunosenescencia (deterioro del sistema inmunológico a causa del envejecimiento) hace necesario incorporar vacunas en la tercera edad para hacer frente a ciertas patologías», precisa.

El sistema sanitario andaluz cuenta con determinadas vacunas en la edad adulta, como, por ejemplo, la que protege frente al virus herpes zóster, El herpes zóster es una enfermedad que se produce por la reactivación del virus varicelazóster, que presenta una baja mortalidad, pero sus complicaciones pueden ser un gran problema, sobre todo en personas muy inmunodeprimidas, de ahí que esté aprobada la vacunación frente a este virus en mayores de 18 años que han recibido un trasplante hematopoyético y se quiere ampliar a hemopatías malignas, trasplante de órgano sólido, tumores sólidos con quimioterapia, infección por VIH, entre otros casos concretos. Los expertos en Salud Pública estiman que sería recomendable acordar la administración de esta vacuna también a mayores de 65 años.

En esta línea de mejorar la vacunación en la etapa adulta, atendiendo a la mayor esperanza de vida, se introdujo hace años la vacunación frente al neumococo para la población de 60 a 71 años y se está a la espera de los avances en anticuerpos monoclonales y vacunas frente al covid o la meningitis, así como frente al VRS en niños.